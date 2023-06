Diana Morant pregunta a Feijóo por qué los extremeños tienen más dignidad que los valencianos

La ministra de Ciencia e Innovación y cabeza de lista del PSOE por la provincia de Valencia para las elecciones Generales del 23 de julio, Diana Morant, ha preguntado hoy al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo por qué los "extremeños y los murcianos tienen más dignidad que los valencianos" en alusión en que en ambas comunidades no se ha aceptado el apoyo de Vox para constituir gobierno. Sin embargo, en la Comunitat Valenciana, "en ocho horas han intentado arruinar la reputación construida en ocho años". Morant se ha referido así al acuerdo entre el PP de Carlos Mazón y Vox, por el cual, en opinión de la ministra Feijóo ha tenido "un divorcio muy duro con la moderación. Hemos pasado del pacto del Botànic al pacto del aguilucho".

La ministra, que ha participado en los desayunos del Forum Europa, presentada por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha dicho que los populares valencianos "han entregado a la primera de cambio consellerias importantes a Vox y la presidencia de Les Corts. Es una cuestión de tacticismo, de reparto de sillones y de rechazo de los propios principios del partido".

Morant ha mostrado su preocupación porque "en la CV hay doce mil mujeres en Viogen, el sistema de vigilancia. Qué va a pasar con ellas si dejamos de hablar de violencia de género".

Morant ha comenzado su intervención con un aluvión de datos que en su opinión demuestra la evolución positiva de España. Ha dicho que por primera vez "hemos superado los 20,9 millones de ocupados en España afiliados a la Seguridad Social, con récord de mujeres trabajando y con mínimos en la serie histórica de paro juvenil". Ha referido que la temporalidad cae al 14 por ciento y los salarios suben un cinco por ciento de media y ha apostillado que "Eurostar confirma la robustez de la economía europea. Una de las inflaciones más bajas de la UE que fue provocada por la guerra".

Ha sacado pecho porque "el escudo social desplegado es el más grandes de la Democracia y el cuarto en importancia en la Unión Europea".

También ha repasado los fondos europeos: 140.000 millones de euros, que de momento hemos recibido los 70.000 primeros "que suponen la recuperación y transformación de nuestro país, sino también un compromiso de avance con Europa".

La modernización y reindustrialización del modelo productivo. España tiene ahora un modelo productivo basado en la innovación, en la ciencia y con derechos laborales. Uno de cada cuatro empleos creados es el el sector de la innovación y la ciencia. El país que más fondos destina a la innovación. "Hemos ganado en confianza y seguridad jurídica y por eso hemos registrado récord de inversión extranjera".

Tampoco se ha olvidado del "cohete valenciano diseñado en Elche" ni de "Sara y Pablo, los primeros astronautas españoles de la ESA".

Y frente a estos progresos reivindicados por Morant se ha preguntado si "¿esto es lo que quiere derogar el Partido Popular?"

"El PP solo ha hecho una cosa: atacar al gobierno de Pedro Sánchez, negando avances y criticando a España dentro y fuera. La intención es demoler lo construido. Desde la irracionalidad y la furia contestaria no se puede sacar adelante un país. Feijóo recortó un 20 por ciento en Sanidad y un 20 por ciento en Universidades en su primera legislatura.

Trasvase

El turno de preguntas de los asistentes a la ministra ha dado más juego al abordar diversidad de temas. Así, respecto al trasvase Tajo-Segura era el único que quedaba por regular en sus caudales mínimos. "No estamos haciendo nada en el Tajo-Segura que no se haya hecho antes en otros territorios. Con Pedro Sánchez se ha trasvasado más agua que en todos los años que gobernó el PP, que lo cerró entre julio del 2017 y abril del 2018. El Tajo Segura está asegurado y buscamos soluciones alternativas a la falta del agua por el impacto del cambio climático".

Ha dicho que "no ponemos velas a la Virgen sino que financiamos infraestructuras para poner soluciones reales a problemas reales".

Preguntada por qué cuestiones que favorezcan a los valencianos ha impulsado desde el Consejo de Ministros ha asumido cmo propios todos aquellos que se han decido en el Gobierno de España y ha reivindicado especialmente la Ley de la Ciencia: "Yo me senté con todos los partidos políticos, menos con Vox porque creo que poco tendría que aprender, no aportaba nada, pero no rechacé sus votos para aprobar por unanimidad la Ley de la Ciencia después de asumir más de cien enmiendas".

También ha reivindicado que el gobierno de Pedro Sánchez ha destinado 2.670 euros por habitante valenciano respecto a 1.541 que daba el de Mariano Rajoy. "La inversión real ha aumentado un 71 por ciento respecto a los últimos del PP y se han transferido 13.000 millones de euros, la cifra más alta de la historia".

Ha sacado pecho porque "la Comunitat Valenciana es la región de España que más ha crecido en innovación en 2015".

Sistema de financiación

Ha reconocido que "hay un sistema de financiación desigual e injusto que hace que los valencianos tengan menos recursos para su día a día". Pero ha echado la culpa a las mayorías del Congreso de los Diputados porque "los partidos mayoritarios han de poner encima de la mesa sus contradicciones. Todos tenemos que hacer ese esfuerzo pero que no se ponga la lupa en el gobierno de España sino en el congreso de los diputados porque el gobierno de España ha pulsado que en esta legislatura hubiera sido una propuesta fallida".

Corredor Mediterráneo

"Ya tenemos uno de los tramos del Corredor en marcha y el Puerto también y esta es nuestra hoja de servicio", y se ha preguntado "¿qué significa derogar el sanchismo, paralizar todos los avances?"

Ha dicho que ya hay construidos 254 kilómetros del Corredor. El 75 por ciento del trazado está en obras y el 100 por ciento licitado.

Puerto de Valencia

"Nuestro compromiso con el Puerto de Valencia es incuestionable y hemos de contar con todas las garantías".

Ha explicado que todos los puertos causan un impacto en nuestro territorio. "Yo vengo de Gandía donde también hay reversión de las playas al sur de los puertos por el cambio climático". Ha abogado por la economía acompañada de sostenibilidad y ha considerado que "lo que queda de ampliación no va a causar más impacto del que ya causa" por lo que "es imprescindible seguir acometiendo las obras".

Respecto a los resultados electorales ha considerado que "Ximo Puig consiguió más respaldo de la ciudadanía que en 2015 y 2019. Lo que nos han fallado son los partidos de nuestro lado que se han dejado más de doscientos y pico mil votos. Es una buena noticia que ahora confluyan juntos, que sumen".

Ha mostrado su devoción y admiración por Ximo Puig porque "a veces las mujeres necesitamos que un hombre nos anime a dar el paso, por estos introyectos sociales" y ha dicho que él le pidió dar un paso al frente.

¿Cara a cara con González Pons? No sabe, no contesta

Preguntada por si aceptaría un cara a cara con el cabeza de lista del PP por Valencia, Esteban González Pons, ha rehusado la contestacion y ha atacado a su homólogo diciendo que "cobra entre 1.000 y 5.000 sobresueldos al mes del PP". Y se ha preguntado "a qué intereses responden esos sobresueldos".

La ministra vitamínica

Ximo Puig, que ha sido el encargado de presentar a la ministra ha dicho que "presentar a Diana Morant es vitamínico. Es solvencia, es una constatación de un trabajo bien hecho y garantía de futuro".

Para Puig, "la ausencia de debate real sobre los problemas reales genera un monstruo" y se ha preguntado quién cabe en España: "la anti España fue la República que trajo derechos sociales; Zapatero que acabó con ETA. Eso huele a naftalina tanto como el fanatismo. Es la anticiencia que niega la emergencia climática y llena de polución y decibelios la opinión pública".

Ha dicho que Diana Morant "es de la generación Estatut, representa el avance de la mujer para estudiar cualquier carrera, hacerlo en libertad y hacerlo sea cuál sea tu apellido".