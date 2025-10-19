El PP dice que la Comunitat solo recibirá el 1,5 % de Renfe para mantenimiento hasta 2030

El portavoz de Infraestructuras y Transportes del PP en Les Corts, Joserra González de Zárate, ha denunciado que la Comunitat Valenciana solo recibirá un 1,5 % de las inversiones previstas por Renfe hasta 2030 para solventar incidencias .

De los 1.000 millones de euros que Renfe ha anunciado que invertirá hasta 2030 para el mantenimiento a nivel nacional, la Comunitat Valenciana solo recibirá 15 millones, lo que demuestra, según el diputado, que al ministro de Transportes, Óscar Puente, "no le importan las continuas averías y retrasos padecidos en diversas líneas de Cercanías" de la Comunitat.

González de Zárate ha pedido la dimisión de Puente, del que ha dicho que "solo sabe tuitear mientras nos deja en el vagón de cola en los transportes, con continuos retrasos, cancelaciones y mal servicio" ya que la ausencia de inversión "no solo se da en Cercanías sino también en la alta velocidad y en los aeropuertos".

El Gobierno, ha afirmado, "ha abandonado el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias, mientras todo lo invierte en les Rodalies de Cataluña”.

Ha recordado que todavía no ha terminado el proceso de reconstrucción de Cercanías en la zona dana, y no hay fecha para recuperar la línea C-3, donde localidades como Buñol, Chiva, Utiel o Cheste siguen sin estar habilitadas.