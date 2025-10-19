Un domingo apacible antes de las lluvias que podrían llegar este lunes a la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana registrará este domingo intervalos de nubes bajas por la mañana, que tendrán a disiparse al mediodía, aunque aumentará de nuevo la nubosidad a últimas horas, las temperaturas apenas variarán y el viento soplará flojo del oeste a primeras y últimas horas, girando a sur por la tarde.

Para mañana lunes se prevé intervalos nubosos y probabilidad de lluvias débiles en el interior del norte de Castellón durante la madrugada, que no se descartan en el resto de la provincia, y temperaturas en ascenso, salvo las máximas en el interior de Valencia, donde permanecerán sin cambios.

Además, la semana comenzará con viento flojo de componente oeste, con intervalos de intensidad moderada en la provincia de Valencia, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas máximas de ayer y mínimas de hoy en las capitales de provincia son las siguientes: Castellón 24,6 y 15,3 grados; Valencia, 24,9 y 16,2 grados; y Alicante 24,5 y 14,2 grados.