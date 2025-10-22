Educación asegura que ha destinado cuatro veces más ayudas que el Gobierno de España a la reconstrucción cultural tras la riada

El conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, destaca que la Generalitat ha destinado cuatro veces más ayudas que el Gobierno de España a la reconstrucción cultural tras la riada. Así, desde la Generalitat se ha destinado, hasta el momento, un total de 18 millones de euros, mientras que desde el Gobierno de España se han invertido poco más de cuatro millones de euros, incluyendo el millón de euros anunciado ayer.

Asimismo, el conseller ha señalado que, respecto al número de beneficiarios, la Generalitat ha otorgado hasta la fecha ayudas a 609 solicitantes, frente a los 65 del Ministerio, lo que representa 544 beneficiarios más. “Las ayudas de la Generalitat, además, han sido directas a afectados por las inundaciones, mientras que la mayoría de las del Gobierno han ido a intermediarios”, subraya Rovira.

Rovira se ha referido a la visita del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, a dos municipios afectados por la riada. “Su visita fue decepcionante al limitarse a anunciar un millón de euros y dar de nuevo la espalda a una petición que desde la Generalitat le estamos haciendo desde el primer día, que es un bono cultural de 15 millones de euros para reactivar la zona afectada. El Gobierno nos dice que si queremos ayuda, la pidamos, pero la respuesta son migajas”, ha indicado.

El titular de Cultura ha recordado el anuncio del presidente de la Generalitat en el último Debate de Política General de destinar otro millón de euros a una nueva línea de ayudas dirigida a bibliotecas, archivos, librerías y distribuidoras. Al respecto, el conseller destaca “el importante esfuerzo económico llevado a cabo por el Gobierno valenciano para la reconstrucción. Un esfuerzo hecho a pulmón, priorizando ayudas directas a personas, entidades locales y empresas culturales afectadas”.

Estas ayudas de un millón de euros se sumarán, entre otras, al 1.042.000 de euros para profesionales y empresas del sector editorial afectado para la reposición de los libros dañados, a los cinco millones de euros a los sectores culturales afectados y a una nueva línea que saldrá en 2026 de fomento de la lectura dana.

“El Ministerio habla de un plan de reconstrucción al que ha reservado cantidades ínfimas, mientras en Cataluña ha anunciado recursos extraordinarios a proyectos singulares por cerca de 150 millones de euros”, señala el conseller.

Rovira denuncia que “la Comunitat Valenciana sigue esperando una respuesta proporcional para afrontar la recuperación de su patrimonio cultural gravemente dañado por la riada de 2024 y no es lógico anunciar aquí un millón de euros, mientras invierte 7,2 millones para la Casa Gomis en El Prat de Llobregat”.

Respecto al bono cultural, el conseller lamenta que “el ministro rechazó ayer el bono cultural que le solicitamos y se pronuncia sobre esta cuestión, por primera vez, 11 meses después y a través de los medios. El bono cultural al que hace referencia el ministro ni tiene que ver ni se puede comparar con el bono cultural de 15 millones que iría destinado a los sectores culturales afectados por las inundaciones”.