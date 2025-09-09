Emergencias pide precaución para las próximas horas en la Comunitat Valenciana y Mazón critica que la Aemet no avisó de los reventones húmedos

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha informado este martes de que esta noche no ha habido incidencias importantes por el episodio de lluvias intensas en la Comunitat, pero ha pedido la "máxima precaución" ya que se mantiene el nivel naranja por nuevas precipitaciones fuertes en cortos periodos de tiempo, con vientos fuertes y posible granizo.

Valderrama ha hecho estas declaraciones tras la reunión de coordinación ante el episodio de lluvias celebrada esta mañana en el Centro de Coordinación de Emergencias de L'Eliana (Valencia), en la que ha participado de forma telemática la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, según informa EFE.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se desplazó anoche a Cox (Alicante) para comprobar los desperfectos causados por los reventones húmedos de los que, "nadie había avisado".

Valderrama ha asegurado que ha estado en contacto con el presidente de la Generalitat antes de la reunión y ha quedado en informarle de cuáles han sido los resultados y las previsiones para el día de hoy.

"A las diez de la mañana hemos estado en contacto para mantenerle informado de primera mano y ayer mismo se desplazó a la Vega Baja para interesarse de cuál era la situación en municipios como Cox y Orihuela", ha señalado.

Según ha explicado, en la reunión de hoy han participado todas las Administraciones Públicas y los operativos implicados en el servicio de emergencia, y "todos los dispositivos están preparados y atentos a cualquier circunstancia que se pueda producir".

Asimismo, se recomienda a toda la población la "máxima precaución" y que "tome medidas de autoprotección" y si se ve en alguna tormenta, en caso de estar conduciendo, "que disminuya la velocidad, que no se cruce en zonas inundables, que no se aparque en zonas de barrancos o en vados y, sobre todo, estar atento a todas las recomendaciones del Centro de Coordinación de Emergencias y ante una situación de alerta que se pongan en contacto con el 112".

Efectivos de emergencias

Valderrama ha indicado al respecto que, ante una emergencia se produce un "redimensionamiento de los efectivos, tanto de los bomberos como del 112, etcétera, para poder prestar la máxima atención posible".

Ha recordado que se remitió a los ayuntamientos una guía de recomendaciones "clara y concisa de lo que tienen que hacer y ya lo están aplicando".

De hecho, ha añadido, "hay 39 municipios que han cerrado los centros educativos porque pueden estar en zonas inundables y han tomado la decisión oportuna en cada momento y siempre estamos a disposición de todos los ayuntamientos".

La conselleria de Educación ha informado esta mañana de que un total de 44 municipios de la provincia de Alicante han suspendido hoy las clases, que ha afectado a 215.000 alumnos.

La red viaria operativa

Respecto a las incidencias registradas ayer en la Comunitat por las lluvias intensas, tormentas y fuertes vientos, ha indicado que hubo cortes en la carretera nacional N-340 y en la CV-900, en el entorno de Orihuela (Alicante), y que toda las vías están ya hoy operativas.

También hubo un corte eléctrico que afectó a una zona amplia de Orihuela, que "se ha repuesto ya", y en la zona de Cox se registraron algunos incidentes sin problemas graves.

Preguntado por la situación que se vivió en un centro comercial de la localidad de Xàtiva, donde diversas personas tuvieron que refugiarse en un local por el fuerte viento, con rachas de más de 100 kilómetros por hora, y un aguacero, el conseller ha señalado que no han hablado con el establecimiento pero están en contacto constante con los ayuntamientos.

Valderrama ha indicado también que, en principio, no está previsto incrementar la alerta naranja a roja, pero ha incidido en que hay que "estar atentos" a los avisos.

"Estamos esperando a esta tarde, a las 16:30 horas, para tener más información para ver si tenemos que convocar una reunión porque la previsión dice que probablemente el episodio acabe esta noche, pero tampoco está claro", ha añadido.