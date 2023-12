Los "enfarinats" libran una batalla campal a golpe de huevos, harina y petardos para hacerse con el poder en Ibi (Alicante)

Son “els enfarinats” (los enharinados, en valenciano) y cada 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, desde 1797 toman literalmente Ibi (Alicante), protagonizando una particular batalla a golpe de huevos, harina y petardos. Su objetivo no es otro que someter a su mandato a la villa durante el día de hoy. El nombre, como no podía ser de otra forma, proviene de sus rostros, embadurnados en harina, si bien sus estrafalarios atuendos son otra de sus señas de identidad.

En total, un centenar de insurgentes se hacen con el poder en el pueblo, de manera ficticia, claro está, en unas de las fiestas más antiguas de la Comunidad Valenciana. En la contienda de este año se han empleado 600 kilos de harina de sobrantes de panificadoras, 12.000 huevos caducados y 100 kilos de pólvora.

Así, esta localidad juguetera del interior de la provincia de Alicante queda por un día bajo el gobierno de lo absurdo y lo caótico, al tiempo que recaudan fondos, llamados impuestos, en los comercios principalmente. Un dinero que, después, se destinará a la asociación Somriu de Ibi.

No solo recaudan impuestos, también sancionan a todo el mundo puesto que, por ejemplo, se multa tanto el caminar por la acera como por la calzada, o ir por el sol y por la sombra.

Las víctimas de la contienda han sido, como siempre, el colectivo de la oposición al gobierno ficticio, que tiene el denominador común de portar una chistera negra adornada con estrellas de papel, y los viandantes que no se han rendido a las exigencias de los enharinados, que ejercen de manera simbólica los cargos de alcalde, juez, alguacil, fiscal, secretario, concejal de Hacienda y cajero, entre otros.

Tal y como explica el alcalde de Ibi, Sergio Carrasco, la fiesta ha transcurrido este año según el guión previsto y sin ningún incidente en el Carrer les Eres, escenario elegido por "els enfarinats” para las escaramuzas, ya que la plaza del Ayuntamiento, lugar habitual de la celebración, está en plena remodelación.

“Para Ibi es uno de los días más importantes del calendario; es una de las fiestas más antiguas y que han conseguido más trascendencia internacional”, ha afirmado Carrasco. Se trata de una fiesta declarada de Interés Turístico Autonómico en 2009.

Ibi se tiñe de blanco

En una zona acotada, con el fin de garantizar la seguridad de los asistentes, han estallado las escaramuzas, donde los dos bandos rivales se han arrojado huevos, verduras, harina y polvos de talco. Además se han usado botes de humo de colores y cohetes voladores o "borrachos" en un escenario que se ha teñido de blanco.

La jornada festiva finalizará con el 'ball del Virrei' ('baile del Virrey') y la 'dançà' ('danza'), un acto en el que participarán mujeres vestidas con lujosos trajes, hombres cubiertos con elegantes capas y otros peculiares personajes conocidos como 'els tapats', que van disfrazados de las formas más variopintas y con máscaras.