La estadística municipal refleja el cierre de 200 pisos turísticos en Valencia

Según los datos de la Oficina de Estadística Municipal del Ayuntamiento de Valencia, en la ciudad de Valencia se estima que a mes de julio de 2025 hay 1.302 apartamentos turísticos, lo que supone un descenso de 204 respecto a los 1.506 que había en julio del año pasado, una cifra inferior a los mil apartamentos que el Consistorio dice que se han cerrado desde hace año y medio con el endurecimiento de la normativa sobre estos espacios, y con la moratoria a la concesión de licencia que ha puesto en práctica el Consistorio de la capital, bajo las órdenes de María José Catalá. Cabe señalar que los datos de la Oficina de Estadística Municipal provenientes de registros del INE apuntan a una cifra inferior en el número de apartamentos que otras plataformas multiplican casi por diez, pero sirven para apreciar las tendencias.

Sin embargo, y según estas cifras, llama la atención que, siempre según el Banco de Datos Estadísticos de la Ciudad de Valencia, la oferta de plazas en dichos apartamentos ha aumentado, lo que indicaría que estos establecimientos estarían añadiendo camas para aumentar la capacidad de alojamiento, quizá para paliar el cierre de otras unidades.

Así, si en julio de 2024, y con 1.506 apartamentos abiertos, había 6.108 plazas estimadas, ahora hay 6.370.

También llama poderosamente la atención cómo la oferta de alojamientos despunta en el mes de abril, más incluso que en verano, con más de 3.000 apartamentos ofertados para el mes de las vacaciones de Semana Santa.

Lo que sí que ha descendido, al menos hasta el mes de julio de este año, que es el periodo hasta el que llega la última estadística, es el número de turistas que han pasado por estos apartamentos turísticos ya que si en 2024 lo hicieron 33.213, en el mismo mes de este año la cifra se ha quedado en 27.091. De estos, 19.202 eran extranjeros mientras que 7.899 eran turistas nacionales.

Este descenso no se reproduce cuando hablamos de la provincia ni tampoco de la región, ya que en la provincia de Valencia los turistas crecieron desde los 61.830 de julio de 2024 a los 80.567 del mismo mes del año siguiente. Lo mismo se ve en el turismo que llega a la autonomía, que crece de los 328.722 de julio de 2024 a los 390.899 de julio del presente año.

Sin embargo, el menor número de turistas que han llegado a la ciudad, según la Oficina de Estadística Municipal, han permanecido más tiempo en la ciudad ya que si la media de pernoctaciones en julio de 2024 fue de 3,73 noches, en 2025 la cifra aumenta a 4,25 noches de media por cada turistas que nos visita.

Respecto al dato de estancia media, vuelve a ser el turismo extranjero el que tira de la media.

En el mes de julio de 2024 la media de 3,73 noches era común tanto a los visitantes foráneos como a los compatriotas, sin embargo, esta año, los visitantes de otros países permanecen en la ciudad de Valencia una media de 4,61 noches mientras que el turista nacional se conforma con 3,38 noches de estancia media en la capital del Turia.

El descenso de los turistas en la ciudad de Valencia, al menos hasta el mes de julio de este año, también ha tenido su reflejo en el índice de ocupación de las plazas ofertadas que se ha quedado en el 79,94 por ciento este año, bajando así del índice de ocupación del 81,76 por ciento que se alcanzó en julio de 2024.

Sin embargo, este año han funcionado mejor el turismo de fin de semana que ha supuesto una ocupación del 87,38 por ciento frente al 86,98 del mismo mes del año pasado.

Planta hotelera

Por lo que respecta a los hoteles de la ciudad, según las mismas fuentes, ha aumentado el número de viajeros pasando de 194.274 en julio de 2024 a 194.971 en julio de este año.

Según los mismos datos, que se consideran provisionales, el mayor número de turistas no supuso un mayor número de pernoctaciones, sino que éstas se redujeron de las 481.670 de julio de 2024 a las 473.071 pernoctaciones que se produjeron en julio de 2025.

Este descenso de las pernoctaciones también se da en el ámbito provincial, pero no así en el global de la Comunitat Valenciana que siguen su ritmo de moderado ascenso.

Además, según la estadística municipal, en julio de 2024 Valencia contaba con 194 hoteles en su término municipal, mientras que en julio de 2025 la cifra ha ascendido a los 200 hoteles abierto en la capital.

El parque de habitaciones actualmente es de 10.151, lo que supone un ligero repunte frente a las 10.148 de hace un año.

Estas cifras conforman una oferta de plazas que actualmente se cifra en 20.408 mientras que hace un año era de 20.247, lo que también supone un aumento respecto al año anterior.