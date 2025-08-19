El PP exige al Gobierno una compensación justa por los terrenos de los agricultores que pasarán a ser parte del cauce tras la dana

El portavoz de Agricultura del PP en Les Corts, Luis Martínez, ha exigido este martes que el Gobierno central garantice una compensación justa y proporcional a los agricultores de la Comunitat Valenciana afectados por la dana, que han perdido sus parcelas ahora catalogadas como Dominio Público Hidrográfico (DPH).

Martínez ha denunciado, en un comunicado del PPCV, que "el Ministerio de Transición Ecológica mantiene un silencio inaceptable mientras las organizaciones agrarias advierten de que alrededor del 6 % de las parcelas afectadas por las trágicas inundaciones podrían quedar fuera de producción sin que se aclare si sus propietarios recibirán una indemnización".

Además, ha añadido: “No se puede condenar a los agricultores a perder sus tierras y su medio de vida sin una indemnización adecuada a la zona y al tipo de cultivo del terreno”.

El diputado popular ha recordado también que "ya en mayo, el Gobierno comenzó a difundir listados de explotaciones agrarias afectadas, pero no ha dado ninguna certeza sobre quién cobrará, cuánto y en qué condiciones", lo que asegura que "mantiene a centenares de familias valencianas en una situación de absoluta inseguridad jurídica y económica".

Asimismo, ha explicado que la propuesta inicial de retribución "está muy por debajo del valor de mercado y no se aclara en función de qué conceptos se aplica".

A su vez, Martínez ha lamentado: “Han pasado ya muchos meses desde la riada y el Ministerio sigue sin responder, los agricultores han tenido que rogar incluso para cobrar unas ayudas por pérdidas que llegaron tarde y ahora ni siquiera saben si recibirán algo por la tierra que han perdido para siempre”.

Al respecto, ha asegurado que el PPCV va a estar al lado de los agricultores valencianos frente a un Gobierno que, a su juicio, juega con el futuro de un sector que es clave para la economía y el territorio.

El diputado popular ha contrastado también "la dejadez del Ejecutivo socialista" con "el esfuerzo que realiza el Consell de Carlos Mazón por la reconstrucción tras las riadas" del 29 de octubre, pues la Conselleria de Agricultura ha movilizado un total de 145 millones de euros para agricultores y ganaderos, de los cuales 103,2 millones se ejecutarán a lo largo de este 2025.