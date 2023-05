Feijóo recala en Alicante para encumbrar a Barcala, el alcalde, en el último día de campaña

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recalado hoy en Alicante para reunirse con empresarios del sector de hostelería de la provincia y, de paso y en último día de campaña electoral, encumbrar a los alcaldes de la capital, Luis Barcala, y de Benidorm, Toni Pérez, también presidente del partido en la provincia. Ambos gobiernan en dos de las ciudades más importantes de la provincia -Alicante tiene 350.000 habitantes y Benidorm, 70.000-, y consciente de ellos, Feijóo ha dado hoy su respaldo total y absoluto a dos de sus pesos pesados en Alicante y por extensión en la Comunidad Valenciana.

El gran ausente en la cita ha sido el presidente del PP de la Comunidad Valenciana, y también presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, que se encontraba en Castellón a esa hora, las 10.00 en punto.

Planteado como un encuentro con hosteleros, al que han acudido medio centenar de empresarios, el acto ha tenido una puesta escena más que cuidada y diseñada para tocar el corazón de todos los alicantinos a través de las señas de identidad de la ciudad. El lugar elegido, el Puerto, emblema de una ciudad que vive de cara al mar; el restaurante, el Dársena, un referente por la calidad de sus arroces, que no paella, el buque insignia de la gastronomía local, y de fondo, a modo de decorado, el Castillo de Santa Bárbara, y los barcos atracados en el puerto deportivo, y el mar. El tiempo se ha aliado con el PP, con un día de sol, en una semana de lluvias.

En su intervención, Feijóo ha alabado la gestión de Luis Barcala y Toni Pérez “que no han dejado a deber al siguiente alcalde las inversiones acometidas en sus ciudades” para añadir que los dos han sido útiles en sus respectivos municipios. Sobre Barcala ha recalcado que tiene como objetivo un programa turístico y económico para la ciudad. “Un alcalde al que no le importe la actividad económica de su ciudad, no es un alcalde, sino un señor al que le interesa estar en la Alcaldía”, ha asegurado.

Feijóo ha valorado muy positivamente que Alicante quiera “ser cuna de la gastronomía”. “Yo cuando viajo, me llevo una buena impresión de su ciudad en función de la calidad del hotel en el que alojo, de la comodidad, de cómo me tratan y de lo bien que desayuno”, ha aclarado para después animar a los hosteleros allí presentes a que continúen “cultivando la calidad y la hospitalidad, el clima ya lo tienen puesto”.

El propio Luis Barcala ha abierto el acto y ha bromeado sobre el clima, bueno, tras las lluvias torrenciales de los días pasados provocadas, a su vez, por una DANA. “Hoy hemos vuelto al tiempo alicantino y hemos desechado el tiempo gallego”, ha comentado Barcala.

Al dirigirse a los hosteleros, el alcalde ha asegurado que Alicante seguirá apostando por la gastronomía, por atraer grandes eventos gastronómicos como, por ejemplo, la gala de los Soles Repsol, y por ser la ciudad del arroz y un referente nacional en cuanto a gastronomía. También ha resaltado que impulsará nuevas reducciones para la generación de empleo, con formación a demanda de los empresarios por parte del Ayuntamiento y ayudas para que las empresas puedan soportar los costes de la formación.

Discurso en clave nacional

Teniendo en cuenta que faltan apenas 48 horas para la cita electoral del 28-M, Feijóo ha aprovechado el acto, de apenas 30 minutos, para dar un discurso en clave nacional e incidir en el relato de que su partido, el PP, es el partido de la actividad económica. “Somos el partido de los emprendedores, sin crecimiento económico, España tendrá enormes dificultades”, ha señalado. Después, ha ofrecido una serie de indicadores económicos que avalan la necesidad de la mejora y crecimiento económico que el Partido Popular ofrece y promete a partir del 28-M.

"Somos líderes en desempleo. Uno de cada cuatro europeos en desempleo es español", ha afirmado para añadir que España es el segundo país europeo con más paro femenino y también el segundo en paro juvenil", ha subrayado.

En su opinión, “el triunfalismo” del Gobierno central no tiene sentido, porque los "datos son tozudos" y demuestran que “España está a la cola de la recuperación económica de la Unión Europea". “No hemos llegado a las cifras de 2019”, ha sentenciado. Después ha criticado la deuda, la subida de la electricidad y los impuestos, y el aumento del precio de la cesta de la compra así como el de las hipotecas.

No hay que olvidar que el encuentro era con hosteleros de la provincia, y el mensaje para ellos ha sido claro y contundente: “El turismo es un elemento "tractor", y ha incidido en que, para el PP, el turismo "no es una actividad de segundo grado", sino "la marca de un país".

Como despedida de su paso por Alicante, un café al sol, al lado del mar, en el puerto, para seguir con su agenda del último día de campaña.