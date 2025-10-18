La fiesta de la Cabra Mecánica en el Roig Arena de Valencia

La Cabra Mecánica ha celebrado el lanzamiento de su nuevo álbum 'Canciones y maquetas 1993-1997', una recopilación de maquetas remasterizadas en 2022, con un concierto en el Roig Arena de València.

Su nueva gira ha arrancado en el Roig Arena con la bienvenida de los temas de su nuevo álbum, publicado este viernes. La banda liderada por Lichis, conocida por mezclar estilos como rumba, rock y música latina, se ha reencontrado con su público valenciano para celebrar un homenaje a toda su trayectoria, según informa Roig Arena.

“Esto es tan grande que impresiona mucho”, aseguró Lichis sobre el Roig Arena horas antes del concierto. “El público valenciano tiene una sensibilidad musical muy desarrollada y una cultura musical muy grande”, añadió.

El concierto arrancó la noche de este viernes con 'Felicidad', al que le han seguido otros como 'El día de tu boda' o 'Carne de canción', y un repaso de sus temas más populares como 'La lista de la compra'.

'Canciones y maquetas 1993-1997' es una recopilación de grabaciones de varias maquetas en 4 pistas realizadas por Cataldo Torelli y remasterizadas en 2022. El nuevo disco es un homenaje a toda la historia de la banda en el que las maquetas rescatadas por Lichis y Cataldo Torelli revelan los primeros pasos del grupo y son un ejemplo de su evolución musical.