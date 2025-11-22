Tiempo
Frío intenso y fuertes rachas de viento en Castellón, este invernal sábado en la Comunitat Valenciana
Los cielos estarán despejados
La Comunitat Valenciana registrará este sábado cielo poco nuboso con intervalos nubosos en el interior del tercio norte. Temperaturas con pocos cambios, salvo un descenso ligero de las mínimas en la mitad sur y un ascenso ligero de las máximas en la mitad norte, con heladas débiles en el interior.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informa que el viento de hoy soplará moderado del noroeste, con tendencia a disminuir a flojo por la tarde y con hay probabilidad de rachas muy fuertes en el interior del norte de Castellón.
Este domingo se espera cielo nuboso en el interior del tercio norte y poco nuboso con intervalos de nubes altas en el resto, con temperaturas mínimas en ascenso en el interior y con pocos cambios en el litoral y máximas en ascenso, notable en el tercio norte y litoral norte de Alicante. Se esperan heladas débiles en puntos del interior y viento flojo del oeste, con intervalos de moderado en el interior.
Las temperaturas extremas de las tres capitales de provincia en las últimas veinticuatro horas han sido las siguientes: Castellón 6 y 13,8 grados; Valencia 7,2 y 13,9 grados; y Alicante 5,7 y 16,7 grados.
