La Generalitat dicta el fin de la emergencia en los 32 municipios que aún lo estaban tras la dana

La Generalitat Valenciana va a comunicar hoy el final de la emergencia nivel uno en materia de protección civil que aún estaba vigente en 32 municipios afectados por la dana de la Comunitat Valenciana.

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha explicado que "aún queda mucho trabajo por hacer y que el compromiso institucional con los municipios afectados sigue con la misma intensidad".

En este sentido, ha anunciado que el 30 de junio el presidente Mazón presentará el plan Endavant para la recuperación Económica y Social y que desde este momento los 32 municipios más afectados estarán en contacto con la Vicepresidencia segunda para la Recuperación.

Estos municipios son Alaquàs, Albal, Aldaia, Alfafar, Alfarp, Algemesí, Alginet, Alzira Benetússer, Beniparrell, Bugarra, Buñol, Catarroja, Cheste, Chiva, Gestalgar, Godelleta, L'Alcúdia, Llocnou de la Corona, Llombai, Massanassa, Montroi, Paiporta, Pedralba Picanya, Real, Riba-roja de Túria, Sedaví, Sot de Chera, Torrent, Utiel y Xirivella. Todos sus alcaldes y alcaldesas han conocido esta mañana la desescalada y están de acuerdo con ella, según ha explicado el conseller.

Valderrama ha explicado que "somos conscientes del dolor que la dana ha causado y seguimos trabajando para que todas las familias reciban las ayudas que necesitan".

Ha repasado que fueron 266 municipios los que estuvieron en situación dos de emergencias tras activar el plan de inundaciones lo que permitió disponer de todos los medios propios y ajenos. Y que 241 días después, y tras analizar 28 indicadores de once materias, se ha decidido levantar esta situación.

Pero ha hecho hincapié en que "la finalización de la situación de emergencia no supone una disminución del compromiso de la administración. Ahora nos esforzamos en la nueva etapa que es la de la recuperación. Garantizamos que ninguna persona quede atrás".

El conseller ha dicho que uno de los problemas que aún tienen los municipios es la retirada de los escombros que se producen por las obras de reparación y reforma de las viviendas afectadas, y que actualmente se dejan en campas sin tratamiento. Valderrama ha dicho que la Generalitat colaborará a su retirada. Respecto a la red de alcantarillado, ha dicho que los municipios ya han recibido las ayudas para su reparación, y que ahora deberán confeccionar los planes y ejecutar las obras, lo que será todavía un proceso largo porque en ocasiones supondrá la sustitución de kilómetros de tuberías.

También ha explicado que están trabajando en los planes territoriales de emergencias, también con los ayuntamientos "para que los tengan, los implementen y hagan simulacros".

Ha agradecido el trabajo de todos los efectivos, voluntarios, personas de la administración, fuerzas armadas... y también ha destacado la colaboración institucional. En este sentido ha reprochado al gobierno central que "no hemos obtenido respuesta de la comisión mixta que pidió Mazón al presidente del Gobierno, y no tenemos el FLA que hemos tenido doce años y aun hoy no hemos recibido". Y ha pedido que "nos ayuden con esos fondos que no estamos recibiendo".