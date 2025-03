Iberdrola impulsa desde Valencia la electrificación de la economía

Iberdrola ha impulsado la celebración en Valencia de Enlit on the Road, un encuentro que conecta a empresas, industrias y proveedores a través de la digitalización, la transición energética y la electrificación, organizado por Enlit Europa, con la colaboración del Clúster de la Energía de la C. Valenciana, instituciones y empresas del sector.

Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España, ha destacado durante la apertura del evento que la electrificación de la economía es sinónimo de competitividad y oportunidad de inversión y que proporciona autonomía energética, seguridad, crecimiento económico e industrial y empleo de calidad, y ha puesto en valor la importancia de contar con energía firme y resiliente para poder hacer frente al convulso escenario climático e internacional. Ruiz-Tagle ha resaltado que la transición energética “nos ofrece numerosos beneficios como país ya que contamos con abundantes recursos naturales como el sol, el viento y el agua, fundamentales para generar energía limpia y competitiva. Es crucial que aprovechemos estos recursos mediante el uso de tecnologías de renovables y de almacenamiento”. La importancia de las redes eléctricas inteligentes es otro de los aspectos destacados por el CEO de Iberdrola España durante la jornada, que ha indicado que son indispensables para hacer llegar la energía limpia y competitiva a las familias y empresas, de manera segura y fiable.

“Son la columna vertebral para hacer posible la transición energética, ya que integran las renovables y conectan los grandes proyectos industriales, por lo que necesitamos un marco regulatorio y un esquema retributivo que nos permita aumentar la inversión en redes robustas, seguras, digitalizadas y resiliente a fenómenos adversos”, ha resaltado Ruiz-Tagle.

El CEO de Iberdrola España ha puesto el ejemplo de que gracias a la digitalización de la red la compañía pudo reponer el suministro eléctrico durante la dana en tiempo récord y ha destacado el buen avance del plan il·lumina para construir la red de futuro en la zona afectada, en la que la compañía va a invertir 100 millones de euros.

La transición energética como oportunidad

En el evento de Enlit on the Road de Valencia se han podido ver diferentes ejemplos de oportunidades que supone la transición energética. La jornada ha contado con la participación de Juan Carlos Caballero, concejal de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Valencia, que ha sido Capital Verde Europea 2024, así como por Paddy Young, director de Enlit, que ha dado la bienvenida a todos los asistentes y ha hablado del del informe del Green Talent.

Durante el evento Ana Lafuente, directora Global de Redes de Iberdrola, ha tratado la importancia de las redes inteligentes, y Eva Mancera, consejera delegada de i-DE, e Ignacio García Bosch, responsable del plan il·lumina, han explicado el papel de la compañía durante la dana y el proyecto de rediseño de la red en la zona afectada que la compañía está llevando a cabo. Sobre la inteligencia en las redes también ha realizado una exposición Antonio Marqués, director de Tecnología e Innovación del grupo Etra.

Otro de los temas tratados ha sido el del almacenamiento energético y sus oportunidades, sobre el que han hablado María Burgos, directora de Análisis y Prospectiva del Mercado de Energía de Iberdrola, y Enrique Bayonne, director general del Clúster de Energía de la C. Valenciana.

Respecto a la creación de empleo y transición energética, ha intervenido Gema Góngora, director Global de Talento y Experiencia del Empleado de Iberdrola, y sobre los diferentes proyectos de repotenciación eólica de Iberdrola, que permiten disminuir de forma importante el número de aerogeneradores en los parques, ha hablado José Luis Adanero, director de Planificación y Regulación de la división de Renovables.

Eva Pérez, directora de Promoción de la Innovación de Fundación ValenciaPort y Secretaria General de la Alianza Net-Zero Mar, ha tratado la descarbonización en instalaciones portuarias, y el director de Innovación, Medio Ambiente y Calidad del grupo Iberdrola, Agustín Delgado, ha sido el encargado de clausurar el evento. Enlit es un foro global dedicado a abordar todos los aspectos de la transición energética. Enlit Europe es el evento principal del año y su ubicación cambia dentro del continente. En 2022, se celebró en Frankfurt, en 2023, en París, en 2024 se celebró en Milán, y en 2025 será en noviembre en Bilbao.