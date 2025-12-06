Investigado un cazador furtivo por abatir a un ejemplar de macho montés de apenas ocho años en Navarrés (Valencia)

La Guardia Civil ha detenido en Navarrés (Valencia) a un cazador furtivo por haber abatido a un ejemplar de macho montés sin tener autorización y precinto.

Los hechos ocurrieron a primera hora del pasado 1 de noviembre, cuando se recibió aviso de esta acción por parte de una sociedad de cazadores, y al lugar se desplazó la Patrulla de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Navarrés.

El animal, que fue localizado en el término municipal de una localidad de la comarca del Canal de Navarrés, era un ejemplar de macho montés (Capra Pyrenaica) de unos 8 años de edad, ha informado la Guardia Civil.

Se localizó el proyectil y se extrajo para su posterior estudio, y unas horas más tarde, mientras la patrulla realizaba una batida por el término municipal de la localidad, observó dos cazadores con dos perros, a los que identificó e inspeccionó su documentación.

Al propietario de los perros se le formularon siete denuncias por infracciones administrativas de la Ley de Protección, bienestar y tenencia de animales de compañía y otras medidas de bienestar animal, ya que los animales carecían del preceptivo microchip de identificación y de las vacunas obligatorias.

Asimismo, se revisó el interior del vehículo de los cazadores, en el que se halló un rifle y una caja con munición donde faltaban dos cartuchos, cuyo calibre coincidía con el del proyectil hallado en el animal abatido.

Las pesquisas han concluido con la investigación de un hombre de 45 años y nacionalidad española por un delito de caza y contra la fauna, y las diligencias fueron entregadas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Xàtiva y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Valencia.