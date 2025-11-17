Jorge Bellver se acoge a su derecho a no declarar como investigado en el caso Azud

El ex concejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia durante la etapa de Rita Barberá Jorge Bellver, que actualmente ocupa el cargo de director general de Relaciones con Les Corts del Gobierno de la Generalitat, se ha acogido a su derecho a no declarar en el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, que dirige la investigación del caso Azud.

El caso Azud investiga el supuesto pago de comisiones a cargos públicos tanto del PP como del PSOE para favorecer la adjudicación de contratos, vinculados principalmente al urbanismo, entre 1999 y 2013, centrados principalmente en el Ayuntamiento de Valencia.

El nombre de Jorge Bellver aparece en el sumario de este caso como receptor de regalos por parte de una organización supuestamente corrupta y dedicada al amaño de operaciones urbanísticas.

Concretamente, habría recibido varios relojes de entre 2.000 y 3.000 euros, champán o maletas de lujo, según consta en el sumario de la causa.

El fiscal ya advirtió, en un escrito fechado el pasado mes de junio, que Bellver está imputado desde octubre de 2019 en esta macrocausa por impulsar un contrato menor como concejal del Ayuntamiento de Valencia que está siendo objeto de investigación.

En mayo de 2022 la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de València ofreció a Bellver, entonces diputado autonómico del PP y vicepresidente segundo de la Mesa de Les Corts, la posibilidad de personarse en la causa y ejercer sus derechos "como estimase conveniente".

El diputado estaba citado a declarar este lunes, a las 12:15 horas, en calidad de investigado y se ha acogido a su derecho a no declarar, según han informado fuentes jurídicas.