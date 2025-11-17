La Comunitat Valenciana tendrá más aceite que el año pasado en esta campaña, pero menos que lo habitual

Ahora que la Comunitat Valenciana se encuentra en el ecuador de la campaña de recogida de las aceitunas, la Asociación Valenciana de Agricultura (Ava-Asaja) prevé una merma media del 30% de la cosecha respecto al potencial productivo en Valencia y Castellón, pero una sensible recuperación en comparación con la campaña pasada que se vio muy afectada por la sequía.

El responsable de la sectorial del olivo de Ava-Asaja, Luis Julián Pérez, constata que “en Utiel-Requena se temía una grave disminución de cosecha a causa de los pedriscos acaecidos en primavera pero, sobre todo, por la falta de lluvias y las elevadas temperaturas durante todo el verano, que redujeron el peso de las aceitunas. Sin embargo, las últimas lluvias llegaron justo a tiempo para engordar los frutos que quedaban en los árboles y la merma se quedará finalmente en torno al 30%. Ahora falta que los precios acompañen, dada la corta oferta nacional”.

En otras zonas productoras de la provincia de Valencia como la Canal de Navarrés, las previsiones son similares. El delegado de Navarrés, Salvador Beltrán, afirma que “la situación es buena si la comparamos con el año pasado, cuando muchos no recogimos nada e incluso hubo almazaras que ni abrieron sus puertas. Los primeros precios que nos ofrecen son muy bajos, y solo pedimos recibir unas cotizaciones dignas que nos permitan cubrir costes y seguir produciendo la materia prima del aceite de oliva, que es un alimento esencial de la dieta mediterránea que debe costar lo que vale”.

Ava-Asaja prevé en la provincia de Castellón una cosecha del 60-80% del potencial productivo salvo en zonas localizadas que registran mermas importantes como el año pasado. El responsable comarcal del Alto Palancia de Ava-Asaja y delegado de Segorbe, José Selma, asegura que “estamos recolectando aceitunas a buen ritmo. En 2024 apenas hubo cosecha y muchas almazaras no abrieron. Este año las lluvias de primavera y otoño han permitido alcanzar una producción mediana”. El delegado de Soneja, José Ignacio Martínez, incluso habla de “una cantidad que supera el 80% del potencial productivo, mientras que solo fallan olivos envejecidos que tendrán la mitad de producción pero que, gracias a la poda, el año que viene trabajarán bien”.

Por el contrario, el delegado de Xert, Iván Mular, explica que en términos del Maestrat “no vamos a recoger prácticamente nada. Las aceitunas cuajaron en primavera, aunque de manera irregular, pero en verano empezaron a caer debido a las adversidades climáticas. De cada diez olivos, solo en tres encuentras algo. Tengo parcelas que no voy ni a pasar a recoger”. Asimismo, en Albocàsser se prevé una reducción del 70% debido a la combinación de heladas, sequía y plagas, mientras que en la Vall d’Alba y Cabanes hay mermas de hasta el 100% por heladas tardías.

Según las estimaciones del Ministerio de Agricultura, el aforo autonómico se sitúa en 18.557 toneladas, lo que implica una recuperación respecto al año pasado damnificado por la sequía, aunque aún ligeramente por debajo de la media de las últimas cinco temporadas.

La producción española prevé un descenso interanual del 3%, rondando las 1.372.000 toneladas. Andalucía, que representa el 80% de la producción nacional, disminuye su aforo un 5%. En este contexto, los precios del aceite de oliva pueden comenzar a repuntar y, aunque la subida actual no alcanza los máximos históricos del pasado año, el sector espera que las cotizaciones continúen al alza durante los próximos meses.

Ava-Asaja solicita al Gobierno la publicación de las ayudas excepcionales por la sequía que anunció para el pasado mes de junio, el mantenimiento en la futura PAC de la ayuda al olivar por superficie, e infraestructuras hídricas para ampliar riegos de apoyo que garanticen una estabilidad de la producción.