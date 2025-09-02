La jueza de la dana pone fecha a la declaración del presidente de la CHJ

El silencio absoluto que ha mantenido el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, en estos diez meses ha hecho que su declaración ante la jueza instructora de la dana sea muy esperada. Tras el parón obligado de agosto, la instructora ha comenzado ya a organizar el calendario para este mes de septiembre. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha informado de que Polo ha sido citado a declarar como testigo en la causa penal sobre la gestión de la dana el próximo 19 de septiembre.

La magistrada que instruye esta causa penal ha citado también como testigos a un oficial jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, el 10 de septiembre, y un técnico forestal del propio Consorcio el 3 de octubre.

Por otra parte, la instructora ha vuelto a rechazar la citación como investigada en la causa de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que había pedido la acusación popular que ejerce el partido Valores.

En tres autos y una diligencia de ordenación, la jueza rechaza las peticiones realizadas por el letrado del ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso para la citación de los guardias civiles que elaboraron el informe sobre la cronología de los desbordamientos.