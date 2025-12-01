La jueza incorpora a la causa de la dana dos vídeos que muestran la llegada de Mazón al Cecopi

La causa penal que instruye el juzgado de Catarroja por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 va a incorporar dos vídeos que muestran la entrada del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón a la sede del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) el día de la tragedia.

Estos vídeos han sido remitidos por la Conselleria de Emergencias, según se indica en una diligencia del juzgado que instruye la causa emitida este lunes y hecha pública por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

En la misma diligencia de ordenación se comunica a las partes las transcripciones de las declaraciones como testigos prestadas por Juanfran Pérez Llorca cuando era síndic del PP en Les Corts el pasado 21 de noviembre, unos días antes de su elección como president de la Generalitat en sustitución de Mazón, y de un supervisor del 112 el día 24 de noviembre.

Asimismo se da por personada a una letrada para la defensa de la investigada Salomé Pradas, exconsellera de Interior, para sucesivas actuaciones