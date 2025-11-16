La línea C3 de Cercanías sigue sin fecha de reapertura tras la dana: "Es una vergüenza absoluta"

Un año después de la dana los usuarios de los trenes de Renfe entre Valencia y Buñol siguen usando autobuses. Lo más preocupante, según apunta el PP, es que ni siquiera hay fecha de finalización. El portavoz de Infraestructuras y Transportes del PP en Les Corts, Joserra González de Zárate, ha denunciado “las continuas incidencias y retrasos que sufren los usuarios de Cercanías en la Comunitat Valenciana” y ha exigido celeridad en la reconstrucción de la línea C3.

"Un año después de la riada no solo no se ha habilitado la línea C3 entre Valencia y Buñol, sino que continúa sin fecha prevista de finalización”, ha lamentado.

En un comunicado, el diputado popular ha considerado que “es una vergüenza absoluta lo que está haciendo el Ministerio de Transportes con un servicio básico como son los trenes, llevando al hartazgo y al malestar generalizado a los usuarios, que ven día tras días como los cercanías no llegan a su hora, se suprimen horarios o incluso se cancelan”.

Por ello, González de Zárate ha exigido al Gobierno “una inversión justa para las infraestructuras ferroviarias en la Comunitat Valenciana y que asuman con celeridad y urgencia la reactivación de la línea C3, que continúa sirviéndose de autobuses para completar su recorrido”.

Esta lentitud en la reconstrucción, ha incidido el portavoz del PP, supone “una muestra más que la Comunitat Valenciana y la provincia de Valencia no son una prioridad para este Gobierno”.