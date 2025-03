Las lluvias rompen puentes provisionales a campos construidos tras la dana

El agua ha vuelto a retomar el cauce que hizo el pasado 29 de octubre tras la dana y ha deshecho mucho del trabajo provisional hecho en los campos valencianos. Las persistentes lluvias de esta semana en el interior de Valencia han obligado a abrir el pantano de Forata que ya estaba a un 73% de capacidad. Como consecuencia, ha causado que el agua que baja por el río Magro haya roto cuatro puentes provisionales construidos en el término municipal de Turís.

«Yo ya no puedo salir otra vez de mi casa», dice por teléfono Juan Ponce, que vive en el término municipal de Turís. Todos los puentes que conectan su domicilio con el casco urbano del pueblo se han roto, inundados por el agua de las lluvias que baja por el río Magro. «Aquí estuvo toda la noche lloviendo, he intentado salir por otra salida pero ¡que va!, están todos los puentes imposibles para cruzar», cuenta Ponce, que aclara que no es «ni la mitad» del agua que bajó durante la dana, pero que ahora ya tiene el cauce hecho.

«Hemos hecho muchos pasos provisionales, pero hay cuatro que han quedado arrasados», explicó el alcalde de Turís, Ismael Corell, a LA RAZÓN. Este jueves el Ayuntamiento tenía previsto reunirse con ingenieros para estudiar dos puentes definitivos, pero las lluvias han dejado anegada la zona de nuevo, cortando el paso a los agricultores que no pueden acceder a sus campos y dejando frustrados a los consistorios, que reclaman más medios y celeridad. «No podemos estar parados, vamos a intentar hacer al menos dos, pero tenemos que estudiar el tema porque esos cuatro puentes costaron más de 100.000 euros entre personal, obra y todo», explica el alcalde.

Las imágenes muestran cómo el agua vuelve a discurrir por donde consiguió terreno el pasado 29 de octubre, dejando deshechos trabajos de reconstrucción y notando la falta de celeridad para delimitar el nuevo cauce del río de las administraciones públicas, que son «las que tienen que decidir si el río se va a quedar por aquí o por allá, ahí solo somos invitados», dice Corell, que resopla ante el trabajo que van a rehacer y pide más medios. «La administración local llega hasta dónde llega», añade.

Campos sin caminos

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha incidido «se han perdido cuatro meses de parada invernal» en los que se podían haber arreglado caminos, muchos de los cuales los han tenido que costear los propios agricultores dentro de sus posibilidades. «Los agricultores siguen esperando a que venga la empresa pública Tragsa a reparar los caminos y hay casos que han hecho los arreglos ellos mismos para entrar a recolectar la fruta o hacer labores esenciales», explican fuentes de la asociación, que puntualizan que hay operaciones «más costosas» que no pueden asumir los agricultores.

Un problema de la falta de accesos es para recolectar frutas como mandarinas. Ponce trabaja como encargado agrícola y tenía planificado recoger la fruta esta semana, pero espera poder hacerlo la siguiente y que aguante. «Los campos están bien, pero no se puede cruzar. El viento tirará el que tenga mucha fruta», explica.

AVA-ASAJA puntualiza que entre marzo y abril empieza la floración y brotación de frutas como la vid, el almendro, el olivar o el algarrobo que no podrán comenzar la campaña con «total normalidad» ante el retraso en los accesos. «Los agricultores están gastándose mucho dinero para poder entrar a los campos y si no llega la Conselleria ni Tragsa, tienen que buscarse la vida», reclaman.

Sin embargo, desde la organización aclaran que las lluvias son en general positivas para un sector afectado por la sequía y especialmente más tras la dana, que rompió varios sistemas de riego en los campos. «Estas precipitaciones van a hacer que haya hasta tres semanas sin regar, lo que da más tiempo para reparar».

Mientras, en poblaciones de la zona dana, como Paiporta o Catarroja, se han instalado cámaras en el barranco del Poyo para que los vecinos puedan ver a través de una página web el estado del barranco del Poyo. Además, los servicios de emergencia han estado vigilando la zona.

Vuelta a la normalidad

Tras una jornada de jueves con lluvias muy débiles, las áreas metropolitanas de Valencia y Castellón levantan para este viernes las restricciones y se retomarán las clases tanto en centros escolares como en universidades.

El Ayuntamiento de Valencia confirmó que también se retoman todas las actividades previstas en la agenda fallera, incluido el disparo de la mascletá en la plaza del Ayuntamiento. La Conselleria de Sanidad también anunció que se recupera la actividad asistencial ordinaria en todos los centros y hospitales de las provincias de Castellón y Valencia, que llevaban desde el martes sin citas programadas.

La Agencia Estatal de Metereología (Aemet) redujo la alerta de naranja a amarilla a excepción de del interior de Castellón y Valencia, donde todavía llovió con fuerza como Bicorp, que superó los 100 litros por metro cuadrado.

Este viernes dejará de llover en gran parte de la Comunidad, con un máximo previsto de 20 litros por metro cuadrado en el norte de la provincia de Castellón.