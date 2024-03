Mazón anuncia la contratación inmediata de doscientos investigadores

El presidente del Consell, Carlos Mazón, ha anunciado que el Consell aprobará un decreto para contratar a doscientos investigadores en el mes de abril, "sin dilación".

Mazón ha realizado este anuncio en la sesión del control parlamentario de esta mañana en respuesta a la pregunta del síndico socialista, José Muñoz, que la he cuestionado por la situacion política que vive la Comunitat Valenciana.

El sindico Muñoz ha reprochado a Mazón que gobierne con los del "muera la inteligencia", que profiriera Millán-Astray.

El presidente del Consell le recordó que ayer se prorrogaron los presupuestos de 2023 por lo que la Comunitat Valenciana quedará infrafinanciada y Alicante será la última provincia en lo que a financiación se refiere, por lo que la situación política por lo que se refiere a la Comunitat Valenciana "es de bochorno absoluto".

Muñoz le ha replicado que "de lo que pasa en su Consell es usted el responsable", y le ha acusado de pactar con un partido cuyo portavoz niega la violencia de género y convive con quienes quieren acabar con el estado autonómico pero sentados en despachos autonómicos con sueldos autonómicos. Le ha vuelto a acusar de eliminar el premio Guillem Agulló. Ha dicho que su gobierno es un teatrillo en que Vox interpreta al ultra descerebrado.

Muñoz le ha pedido que rompa con Vox y le ha recordado que le ofrecieron un pacto por las emergencias.

"Deje de ser prisionero de la extrema derecha y nosotros le ofrecemos la salida". Muñoz le ha dicho que si habla como Vox, piensa como Vox y vota como Vox a lo mejor usted es Vox.

Mazón le ha respondido que no han salido del bucle electoral. Que su propuesta de pacto por las Emergencia no es un pacto sino un contrato de adhesión y ha bromeado que "si quieren ponemos de consellera a Gabriela Bravo".

Le ha repasado todos los asuntos bloqueados por el gobierno de España "de los que podemos hablar" como quitar el IVA a los que se compren una nueva vivienda "que depende del Gobierno de España". Hacer las cosas mal es anunciar un plan de retorno del talento que solo ha conseguido fidelizar a 70 investigadores, y ha anunciado la contratación inmediata de 200 investigadores.

En el turno de repreguntas, el diputado socialista José Chulvi, ha preguntado al vicepresidente por su opinión sobre la eliminación del premio Guillem Agulló. El vicepresidente Barrera, ha contestado que "somos partidos distintos". Respecto a Agulló "lamentamos profundamente la muerte de una persona y condenamos la breve condena que cumplió el homicida, pero es lamentable que se instrumentalice un hecho horrible y la memoria de una persona para apropiarse de los valores que encarna este premio y que no son de la izquierda son de todos y que no representan desde luego a la izquierda radical".

Hospital del Vinalopó

Por su parte, Compromís ha preguntado al presidente por el trato de favor recibido por Alberto de Rosa, gerente de Ribera Salud, al que, siempre según el síndico Joan Baldoví, fue operado en el hospital del Vinalopó reservándole una planta entera, con seguridad privada e incluso cambiándole la cama por una nueva

Mazón le ha contestado que el 1 de junio de 2025 finaliza su contrato y "tomaremos las decisiones que tengamos que tomar, si bien los informes aconsejan mantener el contrato si se mantienen la prestación en los niveles como hasta ahora". Mazón ha acusado a Baldoví que "ha retorcido la realidad para que se ajuste a lo que usted quiere". Y ha explicado que el 28 de junio de 2023, cuando presuntamente fue realizada la intervención denunciada "gestionaban ustedes ese hospital en funciones. Tenían el control y les correspondía vigilar el hospital del Vinalopó".

Le ha preguntado si ¿no se enteraron ni en la Conselleria de Sanidad ni en el Palau de la Generalitat. No existían un comisionado de la Conselleria de Sanidad nombrado por ustedes?"

Ha continuado que "si el tema fue tan notorio por qué no les informó Antonio Vizcaíno, el comisionado. Desde entonces hasta ahora han pasado ocho meses y no hemos tenido noticia de nada. Si tan grave era han tardado ocho meses en denunciarlo, justo cuando se cuestiona su renovación". Y le ha acusado de desvelar datos de salud de una persona particular.