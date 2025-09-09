Mazón anuncia una partida extraordinaria para infraestructuras dañadas en la Vega Baja

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado que la Generalitat aprobará una partida extraordinaria para reparar infraestructuras dañadas por el presente episodio de lluvias y viento en municipios de la Vega Baja.

El jefe del Consell ha visitado Callosa de Segura donde varias estructuras municipales quedaron dañadas a consecuencia del temporal de lluvia y viento y ha adelantado que el Ejecutivo valenciano aprobará una partida extraordinaria para hacer frente a la reparación de las infraestructuras afectadas.

Su visita ha venido tan solo horas después de que el PSPV-PSOE le acusara de "sectarismo" por "sólo" acudir a visitar municipios gobernados por el PP tras el reventón húmedo ocurrido en la comarca alicantina de la Vega Baja que ha producido daños en varias localidades, entre ellas Cox, donde las rachas de viento, que alcanzaron los 120 kilómetros por hora, destrozaron techos, árboles centenarios y antenas de telefonía.

Los socialistas decían que el jefe del Consell había ignorado "de forma deliberada" a municipios gravemente afectados con gobiernos socialistas, como Callosa de Segura, después de una noche en la que el presidente acudiera a varios municipios, entre ellos Cox y Redován.

Hoy ha estado en Callosa de Segura acompañado por su alcaldesa, la socialista Amparo Serrano, y la vicepresidenta de la Diputación de Alicante, la popular Ana Serna, ha visitado el municipio donde varias estructuras municipales, como la cubierta del centro deportivo, han quedado dañadas a consecuencia del reventón térmico.

El presidente, que ha seguido la jornada de alerta naranja de este lunes y martes en la provincia de Alicante, ha trasladado el compromiso del Consell por apoyar a los municipios una vez realizada una evaluación de daños por parte de los ayuntamientos de las infraestructuras damnificadas.

Fin a la Emergencia

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha dado por finalizada la Situación 1 del Plan Especial de Inundaciones en toda la Comunitat Valenciana, que fue activada este lunes ante la alerta por las lluvias y tormentas.

Esta decisión se toma después de que la Agencia Estatal de Meteorología haya dado por concluidos los avisos de nivel naranja por lluvias, aunque se mantienen de nivel amarillo en el interior de Castellón, litoral sur de Valencia y Alicante.

Al norte de la provincia, en las comarcas de La Marina Baixa y Alta se han acumulado 74,9 litros en Sella, 68,6 en Callosa d'En Sarrià, 52,6 en Tàrbena o 46,6 en Parcent.

Según los datos de las estaciones de la red de Avamet, en Puebla de Arenoso (Castellón), en la comarca del Alt Millars, se han producido unas precipitaciones de 27 litros por metro cuadrado y 19 en la vecina localidad de Cirat