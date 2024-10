Mazón asegura que no renunciará ni a un céntimo de la quita de la deuda

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha dicho esta mañana que no renunciará a un céntimo de la deuda ni al fondo de nivelación, y ha contestado de esta forma al síndico de Compromís, Joan Baldoví, quien le ha preguntado en el sesión de control parlamentaria que la deuda sigue subiendo sin freno. Mazón le ha contestado que "mientras siga este sistema de financiación seguirá subiendo la deuda por que el culpable es el sistema de financiación" y ha aprovechado para reprochar al PSOE que se haya salido del acuerdo por la financiación justa: "usted sabe por quién vamos a Madrid con una pata menos".

Baldoví también le ha reprochado a Mazón la ley de libertad educativa a lo que el presidente de la Generalitat ha reprochado a Baldoví que "es usted el pagafantas del independentismo" y le ha reprochado que lleve "al legislativo valenciano al Tribunal Constitucional con lo mejor de cada casa: el bloque Gallego, ERC, Junts y Bildu".

Por su parte, en el turno de repreguntas, el diputado de Compromís Gerard Fullana, ha acusado a Mazón de tener de padrino a Eduardo Zaplana y por eso "no ha necesitado nunca hacer un currículo" a lo que ha contestado el conseller de Educación Rovira que cuando el diputado Fullana aprobó su oposición "a la primera" su padre "acababa de dejar de ser alto cargo de Educación".

Por su parte, el síndico socialista José Muñoz ha reprochado a Mazón esta mañana en la sesión de control que su partido en Elche votó en contra de la declaración institucional a favor del poeta Miguel Hernández.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, le ha contestado que "no voy a pasar con usted ni un solo examen de Miguel Hernández. No se llegó la consenso porque en la exposición de motivos ustedes nos volvían a llamar fachas que es lo que les gusta".

Muñoz ha dicho que es falso que el Consell apoye las peticiones de la familia de Miguel Hernández y que obvia que murió "de un asesinato por omisión porque no le quisieron atender en la cárcel".

Mazón le ha preguntado si van a apoyar a que el gobierno central retire la sentencia de Miguel Hernández.

Y ha vuelto a reprocharle que hayan retirado su apoyo al fondo transitorio de nivelación, "que han traicionado incluso a Ximo Puig que lo pidió junto a Bonilla". Mazón ha concluido que "dejen de inventarse 'fascistas por el mundo' y defiendan la Comunitat Valenciana que hasta la fecha no han hecho más que traicionarla".

En el turno de repreguntas, Toni Gaspar (PSPV) ha preguntado si iban a deflactar la tabla del IRPF. Ruth Merino ha contestado que la deuda viene de la infrafinanciación.

Por su parte, el síndico de Vox, José María Llanos ha preguntado a Mazón cuál iba a ser su política contra la inmigración ilegal.

El presidente le ha dicho que la lucha contra la inmigración ilegal y el control de fronteras es competencia nacional. La competencia de la Generalitat es, en todo caso, asistencial.

Mazón ha dicho que el acuerdo de repatriación con Marruecos se ha de cumplir. El Gobierno de España está acostumbrado a no hacer nada con Marruecos y sus acuerdos y que Marruecos haga de su capa un sayo". Y le ha dicho que ven con buenos ojos su proposición no de ley en la que pide que se hagan más comprobaciones sobre la edad de los menores.

Llanos le ha exigido "cambiar el discurso creado por la izquierda porque es falso que sea solidarios acoger indiscriminadamente a quien no conocemos, no se identifica, no se quiere integrar y en muchas ocasiones quiere entrar a la fuerza".

Mazón ha explicado que "es evidente que necesitamos una nueva legislación. Pero nosotros no podemos incumplir la ley porque el Gobierno central no cumpla su papel y no trabaje en origen.

La inmigración debe estar condicionada al trabajo disponible. La demanda del sector productivo especialmente el agrícola.

Y ha concluido que "es evidente que Italia y Grecia están haciendo las cosas en materia de inmigración mejor que nosotros, por eso Feijóo ha visitado Italia y Grecia".