Mazón no dejará el acta y seguirá como diputado en Les Corts

Carlos Mazón seguirá como diputado en Les Corts una vez formalice su renuncia como president, que será oficial en las próximas horas.

Así lo aseguran fuentes del Consell que desvelan así una de las incógnitas vitales para el futuro personal de un Mazón que, de haber renunciado al acta, hubiera abierto la puerta a que la jueza de la dana le hubiera citado como testigo o investigado a declarar en la causa abierta en Catarroja.

El entorno personal del president le había recomendado no dimitir y, de hacerlo, no convocar elecciones para no perder así su aforamiento, un paso vital para evitar de momento la vía judicial.

Por el momento, Mazón solo puede ser investigado si la jueza de la dana eleva la causa al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, quien sí tiene potestad para poder juzgarle. Sin embargo, esto es difícil que ocurra pronto ante la cantidad de testigos y pruebas que se siguen acumulando en los juzgados de Catarroja.

Mazón sigue así los pasos que ya hiciera el expresident Francisco Camps, quien dimitió el 20 de julio de 2011, tras ser procesado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el conocido caso de los trajes. una pieza del caso Gürtel. Camps mantuvo su acta hasta el 27 de enero de 2012, dos días después de declararle no culpable por el jurado popular.