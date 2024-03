Mazón dice que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado cuesta cada día 4,9 millones a los valencianos

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón ha dicho hoy, durante la sesión de control parlamentario, que "cada noche que Pedro Sánchez duerme en la Moncloa le cuesta a los valencianos 4,9 millones de euros". Así ha contestado el presidente a la pregunta del grupo socialista durante la sesión de control parlamentario sobre la "situación actual de la sociedad valenciana".

El síndico socialista, José Muñoz, ha afeado al presidente Mazón que cambie los horario o la fecha de celebración de la sesión de control y ha considerado que el cambio de esta semana se debe a que "mañana se sienta en el banquillo Eduardo Zaplana".

Mazón ha contestado que lleva el cien por ciento de comparecencias en sesión de control y que mañana estará en Murcia "donde nunca estuvo el Partido Socialista, porque nunca fueron a negociar el agua con los vecinos".

El síndico socialista, José Muñoz La Razón

Muñoz le ha dicho que "usted no tiene que estar en Murcia, tiene que estar aquí dando la cara por la Comunitat Valenciana". Ha dicho que "sigue el mismo modus operandi en política que Eduardo Zaplana", y que "quiere hacer negocio con los servicios públicos".

Y le ha preguntado si va a privatizar el cribado del cáncer de mama.

Mazón le ha pedido que no frivolice con el cáncer y ha dicho que el cribado que se realiza ahora es mucho más seguro por la protonterapia.

El presidente le ha reprochado los miles de millones para políticas sociales que no llegarán a la Comunitat Valenciana por no tener presupuestos y ha dicho que "cada día que Pedro Sánchez duerme en la Moncloa, a los valencianos les cuesta 4,9 millones por tener las cuentas prorrogadas". También le ha reprochado que el ministro Puente no hará el tren de la costa y que el PSOE no hace nada para soterrar el paso a nivel de Alfafar.

Por su parte, Joan Baldoví, ha preguntado a Mazón si se considera presidente de todos los valencianos dado que una encuesta reciente refleja que más de la mitad de los valencianos no confía en él. El presidente ha respondido que sí, que trabaja para todos ellos, "vengan de donde vengan y hablen lo que hablen", y le ha devuelto la pregunta: "¿hace usted oposición para todos por igual?".

Joan Baldoví (Compromís) pregunta al presidente Mazón La Razón

Baldoví le ha acusado de poner al PP por delante de los intereses de los valencianos y le ha reprochado nuevamente la supresión de los premios Guillem Agulló. Ha dicho que "es el presidente del machismo y la violencia de género; de los más ricos; de la patronal de los negocios de apuestas; de las listas de espera de la dependencia".

El presidente le ha preguntado si está en contra de todas las rebajas fiscales para las rentas menores de 30.000 euros, y le ha dicho que tras el paso del Botànic por el Gobierno se habla menos valenciano "porque le han hecho un flaco favor al valenciano imponiéndolo en lugar de promocionarlo" y que "impusieron criterios lingüísticos catalanizantes sin contar con la Acadèmia Valenciana de la Llengua".

Desde Compromís el exconseller Marzà le ha preguntado si va a solucionar el problema de agua en Palma de Gandía. La consellera de Agua e Infraestructuras, Salomé Pradas ha dicho que "estamos hablando con ellos para solucionar un problema que viene de lejos y por el que ustedes no hicieron nada".

Por su parte, el síndico de Vox, José María Llanos, ha preguntado al presidente Mazón por su valoración de la situación política de la Comunitat tras la herencia recibida del Botànic.

José María Llanos (Vox) La Razón

El presidente le ha respondido que "la estabilidad y la seguridad jurídica que hay en la Comunitat Valenciana es la antesala de la reactivación económica y la cohesión social". Por contra, ha dicho que por la convocatoria de elecciones en Cataluña, el gobierno socialista deja sin presupuestos a Castellón, Valencia y Alicante.

Ha dicho que al PP y a Vox "nos une esa perspectiva de Estado en la que no caben los privilegios para algunos".