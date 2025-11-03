Acceso

Mazón presidirá mañana el pleno del Consell y después seguirá las indicaciones de su médico

El president en funciones prepara una agenda con menos actos de lo que ha acostumbrado estos dos años

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón (i), a su llegada a una declaración institucional, en el Palau de la Generalitat, a 3 de noviembre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Durante su comparecencia, Mazón ha anunciado su dimisión como presidente de la Generalitat. 03 NOVIEMBRE 2025 Rober Solsona / Europa Press 03/11/2025
Mazón dimite como presidente de la Generalitat valencianaRober SolsonaEuropa Press
Alicia Martí
Carlos Mazón seguirá mañana con su agenda prevista y mañana martes presidirá el pleno del Consell. Fuentes del entorno del president en funciones dicen que no tiene prescrita ninguna baja médica ni está confirmado que vaya a parar unos días como se había informado previamente.

Aún así, sí ha dicho que visitará a su médico tras el pleno del Consell y "hará en todo momento lo que le diga su facultativo", es decir, que no hay ninguna decisión tomada.

En su declaración institucional se le ha visto visiblemente afectado tras admitir sus errores y ha dicho que ya ni él tiene fuerzas ni él ni su familia para seguir. "Voy a vivir con los errores cometidos, toda la vida", ha admitido.

En caso de acabar cogiéndose una baja médica, a día de hoy la vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, sería quien tomaría su relevo.

