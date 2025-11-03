Mazón presidirá mañana el pleno del Consell y después seguirá las indicaciones de su médico

Carlos Mazón seguirá mañana con su agenda prevista y mañana martes presidirá el pleno del Consell. Fuentes del entorno del president en funciones dicen que no tiene prescrita ninguna baja médica ni está confirmado que vaya a parar unos días como se había informado previamente.

Aún así, sí ha dicho que visitará a su médico tras el pleno del Consell y "hará en todo momento lo que le diga su facultativo", es decir, que no hay ninguna decisión tomada.

En su declaración institucional se le ha visto visiblemente afectado tras admitir sus errores y ha dicho que ya ni él tiene fuerzas ni él ni su familia para seguir. "Voy a vivir con los errores cometidos, toda la vida", ha admitido.

En caso de acabar cogiéndose una baja médica, a día de hoy la vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, sería quien tomaría su relevo.