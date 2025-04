Mazón respalda a los autónomos de la dana en su reclamo de la prórroga del cese de actividad extraordinario

Recibido entre ligeros abucheos por un grupo no demasiado numeroso, lo que viene ser una tónica habitual desde la dana, pero con abrazos y loas dentro del auditorio Miguel Burdeos, fundador de la empresa SPB que falleció por la riada del pasado 29 de octubre. Así ha estado el president de la Generalitat, Carlos Mazón, en la Asamblea Electoral de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de la Comunitat Valenciana que sirvió como reelección de Alberto Ara Espasa como presidente de la asociación.

Allí, Mazón ha compartido la tesis de los autónomos de que es necesario de manera inmediata que se active la prórroga del cese de actividad extraordinario para autónomos que caducó el pasado 30 de enero. "Seguimos sin saber nada del Gobierno", aseguró. La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, confirmó la prórroga ese mismo día, pero todavía no se ha hecho efectiva. Ara Espasa dijo que su puesta en marcha debe ser "inmediata" ya que aunque tenga efecto retroactivo, "los autónomos no pueden pagar la luz con efecto retroactivo", dijo. "Estamos en una situación de desesperación".

Asimismo, reclamó dos cuestiones al Gobierno de España. Primero, que no tributen las ayudas para autónomos, un compromiso que ha dicho que su administración ya ha tenido pero que tiene que autorizar el Ministerio de Hacienda. "Cobrar intereses por dar ayudas a afectados es una inmoralidad", dijo, a la par que aseguró que la Generalitat asumirá el cargo si no se permite esa no tributación. Además, solicitó una exención total de las cuotas de los autónomos afectados por la dana para el curso entero 2025. "Un aplazamiento de dos o tres meses no vale, porque en febrero ya han tenido que pagar el doble algunos autónomos y siguen afectados", aseguró.

Ara Espasa así como su homólogo el presidente de ATA a nivel nacional, Lorenzo Amor, agradecieron la agilidad del gobierno valenciano para poner los 3.000 euros de ayuda a autónomos sin trabajadores afectados por la dana. "Fue una brillante gestión, que es lo que se espera", dijo el presidente de los autónomos valencianos. "La ayuda de la Generalitat ha demostrado que se pueden hacer las cosas fáciles", añadió Amor. En total, esta ayuda ha beneficiado ya a 18.500 autónomos con un coste de 55,6 millones de euros para el erario público autonómico. Mazón defendió que esas ayudas supusieron "un desafío a la gestión" pero debían trabajar "contrarreloj" porque "nos estábamos jugando la economía valenciana". El president defendió además las ayudas por valor de 60,24 millones de euros que se han otorgado a 6.948 pequeñas empresas y autónomos con empleados afectados por la dana. "La recuperación pasa como prioridad por los comercios, que los miles que siguen luchando puedan abrir la persiana", dijo.

A pesar de ello, Ara Espasa reclamó que "hay que multiplicar por cinco o por seis las ayudas directas" a autónomos afectados por la dana ya que "la labor del Consorcio no ha sido ágil", y agradeció el plan Ara Empreses de la Generalitat, aunque dijo que solo mitigará "en parte" el daño de la riada.

Aumentan los autónomos

El presidente de ATA Comunitat Valenciana cifró en más de 380.000 los autónomos de la Comunitat Valenciana a marzo de 2025, un 8% más de los 352.000 que había cuando tomó posesión en noviembre de 2025 y destacó el "valor, empuje y emprendedurismo" de este pueblo para hacer frente a problemas como la pandemia de Covid-19, la inflación y crisis energética tras la guerra de Ucrania y recientemente la dana.

En total, Ara Esapasa aseguró que el 93,4% de las empresas en la Comunitat Valenciana tienen menos de cinco trabajadores, y con los 125.000 empleados que tienen los autónomos el sector supone un 15% del PIB de la Comunitat.

Mazón ha insistido en que los autónomos suponen el 17,4% del empleo valenciano y que en la Comunitat "estamos viviendo un buen momento para emprender", con un dato: los autónomos crecieron en 2024 el doble que el año pasado a nivel nacional en la región. "Es una tierra con una larga e histórica tradición de emprendedores", aseguró.