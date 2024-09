En los mercados municipales de Alicante también se liga con una piña

Los mercados municipales de Alicante se suman a la moda, que se ha hecho viral vía Redes Sociales, de utilizar una piña para ligar. Así, el Mercado Central, el de Benalúa o Carolinas han publicado en sus Redes Sociales los horarios para coquetear y, con una piña como señuelo, encontrar pareja.

Con frases como «En los mercados municipales también se liga, ¿a qué hora vais a ir?», en la cuenta de Instagram de los mercados municipales de Alicante se especifica a qué zona hay que acudir -de 9.00 a 10.00 horas en la pescadería; de 10.00 a 11.00 en la carnicería; 11.00 a 12.00 en la panadería, y de 12.00 a 13.00 en la frutería- y en los vídeos aparecen personas empujando un carro y con un piña colocada boca abajo; es decir, siguiendo punto las instrucciones del reto que se ha hecho viral.

Más allá del reto en sí mismo en el que se puede participar ya sea por diversión, por hacer amigos o de verdad con el fin de encontrar pareja, los mercados municipales pretenden con esta iniciativa acceder a un público joven, dado que el perfil del cliente de mediana edad, e incentivar así la compra en los mercados de abastos.

No hay que olvidar que los mercados municipales están llevando a cabo diferentes iniciativas con el fin de no perder clientes, dado que los supermercados y grandes superficies, en los que se pueden encontrar productos frescos, otros no perecederos así como secciones de droguería y limpieza, han provocado la pérdida de clientela en los últimos años.

Hay que recordar que los supermercados han popularizado la ya conocida como hora de ligar en un juego que ha dado la vuelta a todo el país y ha adoptado diferentes formas.

Eso sí, hay unas pautas, la franja es de 19.00 a 20.00 horas; el lugar, un supermercado; y hay que llevar una piña colocada boca abajo en el carro y chocar los carros de la compra. Así se llama a los solteros a que se apunten al reto que, en cierta medida compite, con las plataformas digitales que son también para ligar.