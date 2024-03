La nueva dirección del PSPV perpetúa la fractura del partido en Alicante

Era un secreto a voces que la ejecutiva que saliera del congreso del PSPV de Benicàssim (Castellón), en el que la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, fue proclamada secretaria general dejaría resaca, dado que nunca llueve a gusto de todos. De hecho, para una parte de la agrupación socialista de Alicante cayó como un jarro de agua fría que el histório dirigente socialista Ángel Franco forme parte de la nueva dirección autonómica; en concreto, como responsable del área de Movilización.

No hay que olvidar que Franco es la persona que controla el partido en la provincia desde hace décadas. Una decisión que la propia Morant justificó, tras el congreso, con el argumento de que «Franco siempre ha hecho muy buen trabajo» en el partido.

La sintonía entre ambos se palpó también en el acto de Alicante, organizado en la sede de UGT en febrero pasado en el el PSPV exhibió su unidad; una puesta en escena más que necesaria después de que los secretarios generales del PSPV en las provincias de Alicante, Alejandro Soler, y Valencia, Carlos Fernández Bielsa, abandonaran la carrera por el liderazgo del partido, siguiendo punto por punto instrucciones de Ferraz. Eso sí, el primero a cambio asume la vicepresidencia del PSPV y el segundo, la vicesecretaria general.

Un nuevo equilibrio

Mientras Franco gana posiciones en la nueva dirección del PSPV, la actual portavoz municipal del partido, Ana Barceló, está en el comité nacional, pero no en la ejecutiva. Este escenario, sin duda, afectará al equilibrio de fuerzas en la agrupación local de Alicante, dado que ahora el propio Franco podría tener poder también no solo en el partido, sino también sobre los concejales a quienes hasta ahora, lógicamente lideraba Barceló. Y una vez finiquitado el congreso de Benicàssim tuvo lugar, el lunes pasado, la primera ejecutiva local, un momento que el propio Franco, que no cuenta con ningún cargo orgánico en la formación local, aprovechó para «felicitar» a la propia Barceló y a otra de sus rivales en el PSPV, la exconcejal Eva Montesinos. Que el PSOE local acudía fracturado al congreso quedó patente en el hecho de que iba con dos listas de delegados; una, promovida por el sector alineado en torno al secretario general del PSOE en Alicante, Miguel Millana, y a Franco, y la otra, la impulsada por Barceló y Montesinos.

En la ejecutiva de Morant hay otros alicantinos; uno de ellos es el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, que si bien es un hombre afín a Soler, tiene muy buena sintonía que la nueva secretaria general del PSPV. Del resto, algunos son de la familia de Soler y el resto, de la denominada familia «ximista», por el ya exsecretario general del PSPV, Ximo Puig. Una división que perpetúa la guerra en el seno del partido en la provincia Alicante.