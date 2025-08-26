Las obras en las 123 depuradoras afectadas por la riada ya están "prácticamente acabadas"

El conseller de Infraestructuras y Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ha asegurado que las obras en las 123 depuradoras afectadas por la riada del pasado 29 de octubre ya están "prácticamente acabadas" a falta de la de Quart-Benàger que estará "en las próximas semanas" tras recibir recientemente unas lámparas ultravioleta para los sistemas de desinfección del agua de las que no había material en los últimos meses disponible.

Así lo ha asegurado tras el Pleno del Consell donde se ha ampliado la declaración de emergencia de las obras de reparación en las instalaciones de depuración de aguas residuales, en concreto los colectores de Torrent y Picanya.

"Se prevé restaurar el tramo de colector existente en el tramo entre el Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Picanya y el nuevo colector, y así que este nuevo se conecte a la EDAR para desagüar", ha explicado sobre esta obra la vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero.

Estas son una ampliación de las anunciadas en noviembre por valor de 54 millones de euros a las que se añaden otros 2,2 millones de euros.

Entre las nuevas obras está el "incluir 25 puntos de acometidas municipales para evitar vertidos a la albufera, la inspección con la instalación de cámaras de videovigilancia y la reposición tramos con algún pozo adicional", ha remarcado Camarero, que ha dicho que "son absolutamente necesarias para la actuación inicial".