La Orquesta ADDA Simfònica de Alicante, nominada a los Grammy Latinos por su álbum homenaje a Chick Corea

Era una apuesta arriesgada transformar el jazz a Chick Corea (Massachusetts, 1941; Florida, 2021) en un proyecto sinfónico. Era un sueño para el director de la Orquesta ADDA Simfònica de Alicante, Josep Vicent Pérez, grabar el álbum “Ritmo. The Chick Corea Symphony Tribute”. Pero a veces los sueños se hacen realidad y, al cobrar vida, crecen, demostrando que no hay límites entre estilos musicales. Y, así, en un año en que por primera vez en la historia la Academia de los Grammy Latinos -Latin Grammy Academy for Recording Arts and Science- celebra su gala en España, el disco homenaje a Chick Corea ha sido nominado en la categoría de mejor álbum instrumental.

Muy emocionado, con lágrimas en los ojos y abrumado por el impacto de la nominación, el propio Josep Vicent ha comparecido hoy en rueda de prensa para explicar cómo se gestó y materializó el disco, acompañado del presidente de la Diputación Alicante, Toni Pérez, y del diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, dado que ADDA Simfònica es la orquesta de la Diputación de Alicante. “Estoy siempre cerca del jazz y de la música laitna”, ha comentado Josep Vicent para después añadir que “la nominación al mejor álbum instrumental de los grammy latino ya es un premio en sí mismo”.

Una nominación que llega apenas cinco años después de que la Orquesta ADDA Simfònica comenzara su andadura. “Sin duda, ya hay un antes y un después en la historia del álbum” ha agregado. Un disco que se vende en formato CD y vinilo y en el que participan el saxofonista cubano Paquito d’Rivera, con el también saxofonista, y cantaor gaditano Antonio Lizana y con el trompetista valenciano David Pastor así como con el trío del pianista argentino Emilio Solla. Todos tienen una brillante trayectoria como músicos de jazz y de hecho Solla ya tiene un grammy al mejor disco de jazz.

Ahora todos esos músicos han dado forma a los 12 temas de Chick Corea, un compositor y pianista considerado uno de los pioneros del jazz fusión, galardonado con 23 grammy. “La Orquesta es el transmisor del legado musical de Chick Corea, había que estar a la altura del vacío que deja”, ha recalcado Josep Vicent, quien ha confesado que hace 20 años que tenía en la cabeza la idea de este álbum que lleva el sello de la discográfica internacional Warner Classics.

Toda idea conlleva un proceso creativo que, en este caso, duró tres meses y medio para escribir los arreglos sinfónicos de Chick Corea. En “Ritmo. The Chick Corea Symphony Tribute” conviven piezas como sus famosísimos “Spain” o “Señor Mouse” con otras menos conocidísimas como “Children’s Songs"; estas últimos son “composiciones pequeñas, sutiles, transparentes… pequeñas canciones infantiles”, en palabras del propio Josep Vicent.

En el acto con los medios de comunicación ha sido una celebración en sí misma y ha tenido como escenario la casa de la Orquesta, el auditorio del ADDA. El propio Toni Pérez ha destacado que Alicante “hoy es un día de felicidad y emoción para los miles y miles de alicantinos amantes de la música que han disfrutado de estos primeros cinco años de andadura del ADDA·Simfònica, una orquesta que tanta felicidad nos inyecta y que ahora hace historia con esta nominación a los Premios Grammy”.

En la categoría de mejor álbum instrumental están nominados a los Grammy Latinos los siguientes discos: Choro Negro, de Cristovão Bastos e Mauro Senise; Brooklyn-Cumana, de Jorge Glem y Sam Reider; Ritmo. The Chick Corea Symphony Tribute, Adda Simfònica, Josep Vicent & Emilio Solla; Made In Miami, de Camilo Valencia y Richard Bravo, y Romance Al Campesino Porteño, de Miguel Zenón, José A. Zayas Cabán, Ryan Smith y Casey Rafn.