El PP pide dejar trabajar a la justicia tras pedir la oposición los vídeos del Cecopi

La portavoz adjunta del PP en Les Corts Valencianes Nieves Martínez ha señalado este lunes sobre la petición de la oposición de que se entreguen los vídeos grabados en el Cecopi el día de la dana, incluidos sus respectivos audios, que hay que "dejar trabajar" a la jueza que instruye la causa penal sobre la tragedia.

"Las opiniones políticas deben quedar un poco aparte", ha considerado la diputada popular, quien ha asegurado que no será su partido el que se "interponga" en la acción judicial ni el que dé opiniones sobre las acciones judiciales como hacen otros partidos, dado que creen en "la separación de poderes".

Martínez ha señalado que hay que "dejar que la justicia trabaje y que trabaje como toca" y ha considerado que "ninguna ministra", en alusión a Diana Morant, ni "ningún político" son quiénes para "decirle a la jueza qué es lo que tiene que hacer", por lo que ha pedido que se deje "actuar a la justicia".

El Partido Socialista "es muy dado a opinar de los jueces cuando no les interesa aquello que los jueces están haciendo", ha opinado la portavoz adjunta popular, quien preguntada sobre la propuesta del PSPV-PSOE de que se invite a las asociaciones de víctimas de la dana al debate sobre el estado de la Comunitat ha dicho que hay "un aforo" y "unos protocolos a seguir".

Preguntada por las críticas de la oposición a la "interinidad" que supone que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, haya anunciado una remodelación de su Ejecutivo para dentro de dos meses, Martínez ha defendido que el Consell ha pasado un verano "intenso trabajando por la reconstrucción" y ha tachado de "muy impropia" la acusación.

"Las personas no estamos por encima de las políticas, no estamos por encima de los partidos", ha aseverado la diputada popular, quien ha agregado que las personas siempre están "un paso por detrás" de las políticas a las que representan.