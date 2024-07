La Policía Local de Valencia estrena una máquina para medir la potencia de los patinetes

La Policía Local de València ha presentado un dinamómetro pionero de medición “que va a permitir sacar de la circulación a todos aquellos patinetes eléctricos que excedan la velocidad y la potencia establecidas para este tipo de vehículos de movilidad personal (VMP)”. Así lo ha explicado el concejal de Movilidad y Policía Local, Jesús Carbonell, junto con el Jefe de la Policía Local, José Vicente Herrera, que han presentado el aparato con un control en la calle Játiva.

Carbonell ha explicado que “hemos trabajado conjuntamente durante nueve meses con la Universitat Politècnica de Valencia y una empresa de ingeniería valenciana para crear este modelo de dinamómetro homologado que va a permitir sancionar a todos aquellos vehículos que superen la potencia o velocidad permitida, que son un 5 por ciento de los VMP pero que son peligrosos porque llegan a doblar la velocidad permitida”.

“Desde 2018 ha aumentado los accidentes en los que se ven involucrado estos vehículo pasando de los 478 registrados en 2018 a más de 900 en 2023. Las administraciones tenemos la obligación de poner medios para evitar estos accidentes y por eso seguimos trabajando para mejorar los controles”, ha indicado el concejal. Asimismo ha indicado que “este modelo está homologado y permite tramitar las sanciones con todas las garantías legales porque se obtiene un informe que sirve como efectos de prueba, por lo que da seguridad jurídica para el procedimiento sancionador”.

Carbonell ha subrayado que los controles “no van dirigidos a la gran mayoría de usuarios de patinetes eléctricos, que llevan vehículos legales y homologados; sino a por los pocos usuarios que utilizan vehículos ilegales que, además, son los causantes de los siniestros más lesivos”.

Seguridad jurídica

El dinamómetro cumple con todos los condicionantes necesarios, ha subrayado el comisario de la División de Seguridad Vial de la Policía Local de València, Paulino Parrilla, quien ha indicado que, en primer lugar, “esta es una movilidad que ha venido para quedarse y tenemos que convivir los diferentes usuarios y evitar la siniestralidad y nos preocupa los VMP porque a 50km/h un accidente con un peatón es muy peligroso” añadiendo “no se trata de criminalizar estos vehículos pero los que son ilegales hay que retirarlos de la circulación”.

El comisario ha indicado que la sanción sería de 500€ y la inmovilización del vehículo “estamos preocupados de poder medir el cumplimiento o no de la potencia, la velocidad y características técnicas. Hemos expuestos nuestras necesidades a la UPV y junto con la ingeniería han desarrollado este equipo”.

Esta es una herramienta portátil que se podrá utilizar en cualquier punto de la ciudad, pero lo más importante y lo que hace que esta herramienta sea pionera a nivel nacional es que emite, en el acto, un certificado que determina la velocidad máxima y la potencia del vehículo”. De este modo, el aparato “proporciona un informe técnico con valor legal que servirá como prueba en unas diligencias policiales o en un acto administrativo”.

Desde la Policía Local de València se recuerda que los patinetes eléctricos no están obligados a pasar una inspección técnica y, por tanto, hasta este momento no había forma de verificar cuando uno de estos vehículos supera los 25 km/h de velocidad o los 1000 vatios de potencia que la ley establece como tope. Además, hay que tener en cuenta que hasta enero de este mismo año se podía comercializar cualquier patinete sin necesidad de certificar sus características, por lo que la mayoría de patinetes que circulan no están obligados a presentar el certificado VMP que actualmente exige la DGT.

Otro dato que destaca la Policía Local es que el uso de estos vehículos crece año tras año y, de manera paralela, aumenta la siniestralidad. Además, se ha comprobado que los patinetes de mayor potencia son los causantes de los accidentes más lesivos, tanto para los propios conductores como para los ocupantes de otros vehículos, pero, sobre todo, para los peatones, que son los elementos más vulnerables de la circulación.

La Concejalía de Movilidad y Policía Local está llevando a cabo un esfuerzo especial dirigido a pacificar la circulación de los VMP, mejorar su interacción con los peatones y el resto de los vehículos, y disminuir tanto el número de accidentes como su peligrosidad. De hecho, el mes de febrero pasado se desarrolló la campaña “Tú eres el chasis”, de control de VMP y bicicletas, en la que, a través de las redes sociales municipales y de los propios agentes de la Policía Local, se promovió la conciencia ciudadana sobre la importancia de conocer y cumplir las normas, y se ofreció información y sobre qué vehículos son aptos para ser considerados VMP.