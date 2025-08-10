Sucesos
La Policía Nacional interviene en un hotel de Valencia para frenar una agresión machista: "Dejó a su mujer inconsciente"
Los agentes detuvieron a un hombre de 53 años tras presuntamente intentar asfixiar a su esposa durante una violenta discusión en una habitación de hotel
El suceso ocurrió el pasado martes alrededor de las 23:00 horas, cuando el personal de seguridad del establecimiento alertó a la policía sobre una fuerte discusión en una de las habitaciones. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la mujer inconsciente en el suelo, con múltiples moratones en piernas y brazos que evidenciaban la brutalidad de la agresión.
Rápida actuación policial
Según el testimonio de la víctima, su marido la habría zarandeado violentamente, intentado asfixiar y golpeado repetidamente antes de arrojarla al suelo. La intervención inmediata del equipo de seguridad del hotel y la posterior llegada de la policía permitieron auxiliar a la mujer, que fue trasladada a un centro hospitalario para su evaluación médica.
El presunto agresor fue detenido por un delito de violencia de género y puesto a disposición judicial.
✕
Accede a tu cuenta para comentar