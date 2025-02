"Al PP le preocupa la educación en mayúsculas, a la izquierda la educación en valenciano"

Este martes 570.000 familias valencianas están convocadas a participar en una consulta inédita en la Comunitat Valenciana. Decidirán la lengua base en la que estudiarán sus hijos e hijas durante el próximo curso escolar. Junto con la introducción del distrito único en el proceso de admisión y la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, es el principal cambio introducido por el PP con respecto a la legislatura del «Botànic».

¿Por qué ha puesto el Consell en marcha esta consulta?

Fue un compromiso electoral. Queríamos volver a dar voz a las familias. En la última etapa del PP había un sistema similar que hemos considerado que se podía mejorar a través que está recogido en la Ley de Libertad Educativa. Una de las acusaciones más curiosas que me han hecho en mi vida es que estoy haciendo dejadez de funciones porque en vez de ser yo quien decide en qué idioma estudian los niños, dejo que sean las familias. Por eso creo que lo más importante es que la gente vote, que vote lo que quiera.

¿Qué deben tener en cuenta las familias para decidir su voto?

Es un sistema equilibrado donde en los primeros años, de los 3 a los 7, que es la etapa de la lectoescritura, el alumno va a tener mayor carga de su lengua habitual, o de la que hayan elegido las familias. A partir de tercero de primaria es un modelo muy equilibrado, donde la diferencia entre una y otra lengua va a ser de en torno a un 20% en las zonas valenciano parlantes, que es la gran mayoría de esta comunidad. En las de castellano eliminamos los programas del «Botánico» de meterles el valenciano. En estas zonas les obligamos a ir a clase aunque tengan el derecho a la exención, al contrario que hizo el «Botánico», pero hemos introducido el el sistema de títulos para que no la pida. En el futuro, a lo mejor, pensamos alguna medida más en estas áreas, pero poco a poco.

¿Considera que este cambio educativo era una demanda de la mayoría de las familias?

Por eso lo recogimos en el programa electoral. El PP no está de acuerdo con el modelo único que lleva al pensamiento único. Teníamos más de 200 centros que estaban con programas experimentales con cien por cien de valenciano. Ni siquiera cumplían ese 25%de la otra lengua. En cualquier caso, la Ley de Libertad Educativa son muchas más cosas. No solo es esta consulta. Hemos regulado los títulos de valenciano, hemos obligado a que toda la información que se facilite a las familias sea bilingüe. También había muchas quejas de los chavales que pedían hacer los exámenes en la lengua que mejor dominan. Un niño puede conocer perfectamente los dos idiomas, pero a la hora de escribir tienen más facilidad para examinarse en uno de ellos. Hemos tratado de montar un sistema equilibrado donde al final de la etapa educativa conozcan las dos lenguas.

En el preámbulo de la Ley se afirma que la Ley del Plurilingüismo del anterior Consell discriminaba el castellano. ¿Dónde ocurría esto?

En los programas de inmersión lingüística. Llegaron a hacer cosas que para mí me resultan increíbles. Había colegios que los docentes tenían capacitación y querían dar más asignaturas en inglés y para autorizarlas as en inglés les exigían más asignaturas en valenciano. La política educativa ha girado solamente en el modelo lingüístico, que era el modelo catalán. Lo digo claramente. No lo han terminado de implantar al cien por cien, pero ese era su objetivo. Al PP le preocupa la educación en mayúsculas, a la izquierda la educación en valenciano. Están en guerra contra esta opción porque montamos un sistema equilibrado y, sobre todo, damos la voz a las familias.

¿Qué tipo de oposición está teniendo la ley?

De momento, han recurrido Acció Cultural del País Valencià, UGT-PV, CCOO-PV y Compromís han pedido la paralización cautelar de la consulta. La primera fue Acció Cultural del País Valencià, entidad subvencionada por la Generalitat catalana. Parece que el PSPV también ha anunciado un posible recurso. Son entidades que tienen apellido de País Valencià. Otra de las cosas que dice la Ley es que a la Comunidad Valenciana hay que referirse, como recoge el Estatuto, se llama Comunidad Valenciana y que la lengua que hablamos aquí se llama valenciano y no catalán.

¿Qué recorrido pueden tener estos recursos?

Hicimos una orden y no una resolución para tener más armadura legal. Ha pasado por el Consell Jurídic Consultiu por todos los trámites por las mesas... Está de acuerdo a la ley y que no hay ningún problema. Su objetivo es retrasar la consulta para que no podamos aplicarla este curso.

Estas organizaciones o partidos le acusan de querer arrinconar al valenciano.

Para nada. Frente a un modelo donde el cien por cien se estudiaba en valenciano montamos un sistema equilibrado. Ellos pretendían que, aunque el valenciano no fuera la lengua habitual del niño, solo pudiera estudiar en valenciano, incluso en el proceso de lectoescritura.

¿Qué evidencias hay de que el proceso de lectoescritura debe hacerse en la lengua materna?

La Unesco tiene una resolución que dice los niños deben de aprender la lectoescritura en su lengua habitual. Pasado este proceso es cuando debes de introducir más lenguas. Por eso, nosotros damos más carga esos primeros años, pero luego ya es un sistema equilibrado, donde la diferencia es un 20%. Queremos es que los niños acaben su etapa educativa formados en las dos lenguas.

¿Intentó pactar la ley con otros partidos?

Sí, pero no están por la labor. Obviamente se habló con Vox para sacar adelante esta ley porque nosotros no tenemos mayoría absoluta. Ahora, esta ley es claramente del PP.

¿Está preparada la ley para atender todos los casos que puedan darse en un centro?

Hay una web donde se aclaran las dudas. Es portal.edu.gva.es/consulta/es/informacio-es/. Se han dicho muchas cosas que no son ciertas. La Xarxa Llibres está garantizada y la lengua la decidirá la mayoría. Imagínese si diera la potestad absoluta de los padres. No puedo montar una unidad para un niño. Aún así, sabemos que habrá que ampliar unidades. Estamos dispuestos. Estas son las «retallades» del PP que hace siempre en la educación. Es divertido, ¿no?

En cualquier caso, puede resultar complejo.

Sí, por eso se hace fuera del proceso de matrícula para hacer toda la planificación educativa de acuerdo al resultado. La matrícula se hará como cuando existía el modelo anterior. Sabías que si matriculabas en un colegio había determinados grupos. Antes había 10 opciones para matricular a tu hijo, ahora hay 20, porque cada una tendrá valenciano o castellano.

Una de las cosas que se critica es que las clases no estarán divididas por criterios pedagógicos, pues con niños se distribuyen por la lengua.

A partir de tercero de primaria, la diferencia entre una lengua y otra es de de un 20%. Así, en los centros que tengan doble línea, podrán organizar el 80% restante con una lengua vehicular predefinida para cada asignatura (por ejemplo, Matemáticas en castellano y Conocimiento del Medio en valenciano, además de las asignaturas que hay que impartir en inglés y las lingüísticas que se imparten cada una en su lengua correspondiente). Esta organización les permitirá hacer agrupamientos flexibles del alumnado, como hasta ahora hacían muchos centros en su PAM (Plan de Actuación para la Mejora), mezclándolos entre grupos, de acuerdo con los criterios pedagógicos indicados. Solo estarían sin mezclar en el 20% que diferencia ambas lenguas base (dos asignaturas, como podría ser Educación Física y Música).

¿Qué ocurre con el alumnado con necesidades especiales?

Los de centros de educación especial y los de aulas UECO (unidades específicas en centros ordinarios) no votan. Porque la ley dice claramente que será el centro el que se adaptará a la lengua de ese niño. Dejemos de meterles la lengua que la Administración quiere. Esos niños tienen una problemática muy específica, como reciben una atención prácticamente individual, será la administración la que les atenderá y les tratará en su lengua habitual. A partir de ahí se les tratará de introducir otras lenguas. En los que están en centros ordinarios también habrá un trato específico para ellos. Tiene garantizado por la ley aprender en valenciano o castellano, según cuál sea su lengua habitual o diga la familia, la otra lengua oficial y el inglés se introducirán progresivamente y solo en función de las capacidades del alumno.

Ha hablado del coste que va a tener la aplicación de esta ley. ¿Se ha calculado?

No. En el año y medio que llevamos gobernando, hemos puesto el 0 a 3 gratuito y en las zonas con riesgo de despoblación se abre una unidad a partir de cuatro alumnos. Con el Botànico eran seis. Y ellos son los que defienden que hay que tomar medidas contra la despoblación. Las medidas las tomamos nosotros, ellos hablan. Lo mismo que para fomentar la natalidad hemos aplicado la gratuidad de 0 a 3 años. A ellos les preocupan otras cosas, como la codocencia, que es que haya dos profesores en el aula.

Algunas asociaciones han denunciado que este proceso está enfrentando a las familias. ¿Algún director le ha trasladado a la Conselleria?

No tiene que haber ninguno salvo que alguien esté azuzando enfrentamientos. El voto es secreto, es individual y telemático. El procedimiento es sencillo, como cuando haces el procedimiento de admisión. Aquí hay dos campañas muy claramente diferenciadas. Podríamos decir tres. Hay unas asociaciones, minoritarias que están apoyando el castellano. Otra, donde hay un montón de asociaciones, entidades y partidos políticos de izquierda que están pidiendo que se vote solo valenciano y luego estamos la Conselleria, que lo que hacemos es informar y decir que se vote en libertad. Hay una campaña por parte de algunos sectores para confundir, diciendo que si no votas valenciano, igual tu niño acaba rodeado de inmigrantes. Que eso venga de gente de la izquierda me resulta curioso. Hay una campaña de intentar confundir.

¿No es demasiado complejo para abordar de golpe?

Podríamos haber empezado solo por los que entran el próximo curso y hacerlo progresivamente, pero tardaría diez años y no cumpliría mi programa electoral. Es complicado porque hay quien utiliza la lengua políticamente y aquí el valenciano, por parte de Compromís y con el visto bueno del PSPV se estaba utilizando como un elemento político. Teníamos planteada la consulta entre octubre y noviembre, pero la Dana nos la retrasó. Ahora es necesaria hacerla para poder planificarla estos meses.

¿El PSPV y Copromís se arrogan el uso del valenciano?

Sí. A mí me molesta. Han utilizado el valenciano como un símbolo ideológico, se la han querido apropiar. Nosotros lo defendemos. El valenciano es de todos. Además es valenciano, no catalán.

¿Qué porcentaje de participación le parecería satisfactorio?

Yo quiero que haya el mayor posible. Tengo que decir que un porcentaje a lo mejor por debajo del 50 por 100 me preocuparía mucho, sería que algo no hemos hecho bien. Cuanto más alto sea, mejor, porque son esas familias las que van a decidir el modelo del centro.