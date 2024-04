El propietario del yate que la UCO atribuye a Zaplana niega que sea del expresidente

Carlos Gutiérrez Mondedeu, propietario de la embarcación Naicamo que la UCO de la Guardia Civil atribuye a Zaplana, ha negado tajantemente que la embarcación fuera del expresidente, y ha explicado que Zaplana navegó varias veces con él y que le dejó el barco dos veces.

Mondedeu, que no ha querido contestar al fiscal y solo lo ha hecho a su abogada, ha explicado que "conocí a Zaplana en verano de 2007, en julio, yo estaba en Ibiza. Guillermo Cortázar estaba invitado en mi casa. Nos íbamos a navegar a Formentera y allí iba a estar Zaplana y me dijo si me importaba comer con él. Y le digo que por supuesto que sí".

Ha añadido que "Naicamo es mi barco. Comimos porque tenía cuatro personas de tripulación. Uno era cocinero".

Mondedeu ha explicado que en 2008 con la crisis financiera, el barco es embargado "y vienen una persona y directamente lo asaltan, y yo estaba de viaje, y como no me localizan, llaman a Zaplana porque sabían que a veces navegaba conmigo. Ese era el motivo, no porque el barco fuera de él".

Ha hecho hincapié en que "el barco es mío y cuando lo compro ni conozco al señor Zaplana. Yo llevo navegando toda la vida. Veraneamos en Ibiza y mi casa se llama Villa Naicamo, igual que la barca".

El barco "estaba amarrado en Ibiza en verano, y en invierno lo llevamos a Alicante porque nosotros vivimos en Madrid y en tres horas llegamos".

Por otro lado, Mondedeu ha relatado que en el proceso de refinanciación de la deuda de su empresa inmobiliaria en la crisis de 2008 por parte de Bancaja, la única intervención de Zaplana fue para que se hicieran los trámites lo más rápidamente posible.

Lo único que me exigió para dar la cara por nosotros era que le asegurara !que no era un marrón" y le enseñé las operaciones, las acciones y que era una operación beneficiosa para Bancaja".

Le pedí que nos facturase y lo hizo pero por una cantidad ridícula de 70.000 euros. También ha dicho que en 2009 le invitó a navegar en una barco de alquiler porque Zaplana "había dado la cara por nosotros en Bancaja y solo estaba recibiendo tortas".

A raíz de la crisis, nos diversificamos y empezamos a estudiar la posibilidad de invertir en Brasil en sector inmobiliario. Y allí conocemos a Fernando Belhot que es un inversor. Nos dice que él puede constituirnos una empresa brasileña y si tenemos dinero podemos invertir fuera del entorno Europeo que estaba muy mal.

Zaplana no me presenta a Belhot.

También ha negado que Zaplana le diera dos millones de euros.

Respecto a las avionetas que utilizó Zaplana de Transportes del Sur que también utilizaba tanto de forma comercial como lúdica Mondedeu, éste ha explicado que su empresa tenía un contrato por determinadas horas y que en dos o tres ocasiones Zaplana le pidió utilizar algunas de sus horas de vuelo "como ha hecho mucha otra gente". Algunos de los viajes hemos ido juntos, concretamente a -Niza y a Marrakech.