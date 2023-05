El PSPV no apoyará al PP de Catalá ni para evitar que busque respaldo en Vox

La vicealcaldesa en funciones del Ayuntamiento de Valencia, la socialista Sandra Gómez, ha dicho esta mañana que el PSOE construirá una alternativa a la derecha y ultraderecha, y lo ha dicho a colación de la pregunta sobre si podrían llegar a apoyar al PP puntualmente para evitar que la formación de María José Catalá se tenga que respaldar en los cuatro concejales de Vox.

Sin negarlo rotundamente ha dejado claro que eso no será así y ha recordado que "Ciudadanos tuvo altura de miras en pandemia" para alcanzar pactos . "Eso no nos lo encontramos en el PP. Nosotros estamos focalizados en construir la alternativa". Y ha asegurado que en la investidura de la alcaldesa Catalá, su grupo votará a la candidata socialista.

Gómez ha dicho que ha convocado la Ejecutiva para mañana y que ese será el momento en que "la dirección política hará reflexión". Ha explicado que "ha habido una campaña muy fuerte contra el PSOE nacional, donde se han contaminado cuestiones como qué ciudad queríamos".

Ha explicado que "Puig ha aumentado apoyos y en la ciudad hemos resistido el envite. Hemos aguantado el resultado porque hicimos buena campaña. Pero el momento de la autocritica es mañana con la ejecutiva".

Respecto a la convocatoria de las Elecciones Generales, "el 23 de julio hemos de decidir si seguimos avanzando o volvemos a atrás. Ese es hoy mi objetivo como secretaria general. No me planteo dimitir" y ha vaticinado que "en las Generales habrá una movilización muy importante de los valores progresistas".

Sandra Gómez ha comparecido en la sede de los socialistas para hacer un balance de legislatura, sin apenas autocritica "porque ya habrá tiempo" y ha dejado ésta para la ejecutiva que va a convocar mañana, después de que hoy haga lo propio el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

Gómez ha dicho que "estamos profundamente orgullosos de la ciudad que dejamos. Algo que no se pudo decir hace ocho años". Y ha apuntado a que ya ha habido manifestaciones que le llenan de preocupación. "Me preocupa las ayudas a las familias monoparentales. Me preocupa el "Espai lidera" para mujeres; el "Treballem igual" o la sede de los Gay Games. También ha dicho que "me preocupa la continuidad de la unidad Gama", dedicada a la protección de mujeres víctimas de violencia de género.

En la lista de preocupaciones de Gómez ha mencionado el PAI del Grao, al campo de Mestalla o la moratoria a los apartamentos turísticos.

La candidata socialista ha sacado pecho de los buenos datos económicos "y de las 90.000 personas más que están trabajando, o de las 18 empresas de base tecnológicas posicionadas en ciudad".

También ha recordado que la deuda de mil millones del Ayuntamiento de Valencia se ha reducido a 232 millones, "lo que da la posibilidad de llevar a cabo inversiones".

Ha dicho que "hemos desatascado una ciudad atascada en cuanto a modelo de ciudad. Se están soterrando las vías del Parque Central...". Y ha enumerado los pequeños "pais" de Tendetes, Benicalap, Orrios, Campanar, Atarazanas, Camí hondo del Grau...

Ha mencionado los concursos de ideas del polígono Vara de Quart, Carolinas, Benicalap, Desembocadura, o los proyectos del Bulevard Ausias March, o de San Vicente.

Por último, ha enfatizado que "la izquierda gana en Cabanyal (su barrio) porque la gente quiere las políticas de reurbanización" y ha concluido que "no ganar no significa no acertar".