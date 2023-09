El PSPV denuncia ante Antifraude la dedicación exclusiva de los ediles de Vox en Valencia

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sandra Gómez, ha anunciado que interpondrá una denuncia ante la Agencia Valencia Antifraude para que investigue el posible uso fraudulento de los recursos públicos por parte de Catalá al conceder el sueldo máximo a todos los concejales de Vox “con la única motivación de garantizarse un voto afirmativo. La Agencia Antifraude debe analizar si la señora Catalá ha dado dedicaciones exclusivas a los cuatro concejales de Vox sin ningún otro motivo más que el de asegurarse su voto porque eso es comprar voluntades”, ha avanzado esta mañana junto al concejal Borja Sanjuán.

Gómez ha subrayado el “carácter arbitrario” de una decisión que ha firmado la propia Catalá a través de un decreto de Alcaldía y del que, por lo tanto, es directamente responsable. “En el pleno de mañana tenemos otra prueba más de que la decisión no se fundamenta ni muchísimo menos en el trabajo que realizan los concejales de Vox. Mientras el Partido Socialista ha agotado sus posibilidades de preguntas y de mociones, Vox ha hecho lo mínimo. No digo ya para aprobar sino ni siquiera para sacar un cinco pelado porque solo ha presentado una moción de las tres que podía y cinco preguntas de las 20 que le correspondían”, ha continuado.

“Los concejales de Vox están sobrepasados porque lo que hacen no llega ni tan siquiera al trabajo mínimo que deben hacer como grupo de oposición. Y no sólo en las comisiones, donde no completaron ni el 25 por ciento de las preguntas y mociones, sino tampoco en el pleno, que es el sitio más importante donde los grupos de oposición, tenemos que llevar a cabo nuestra labor y nuestras iniciativas”, ha añadido.

Sanjuán, por su parte, ha explicado que existe jurisprudencia al respecto de las retribuciones de las corporaciones locales y ha destacado que, una vez se pronuncie Antifraude, el Partido Socialista no descarta llevar la denuncia al Contencioso Administrativo. “La normativa incide que en València 25 de los 33 concejales pueden optar a la dedicación exclusiva y se sobreentiende que todos los concejales del gobierno, por su mayor responsabilidad, deben disponer del sueldo completo. Pero el resto de dedicaciones exclusivas deben repartirse por igual entre los grupos de la oposición independientemente de que vote a favor o en contra del gobierno”, ha expuesto.

El edil socialista ha subrayado que el reparto de las retribuciones realizado por Catalá no se corresponde a una carga extra de trabajo “porque nadie trabaja más por formarse una opinión a favor que es lo que parece que señala el PP con su distribución. Porque Vox, además, es el grupo menos votado del Ayuntamiento de Valencia.

Socios preferentes

Por su parte, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, del PP, ha afirmado este lunes que Vox "en este momento es el socio preferente" de su gobierno y están "trabajando con ellos" y "afianzando la confianza", tras los primeros cien días de gobierno.

"Hemos trabajado en los últimas semanas en las cuatro comisiones que se desarrollaron y seguimos trabajando de cara al pleno de mañana", ha manifestado la alcaldesa en declaraciones a los periodistas durante su visita a las obras del Polideportivo Nou Moles.

Ha afirmado que mantienen una relación "magnífica de colaboración y la muestra está en que todos los asuntos que se desarrollaron en las comisiones han salido adelante sin ningún inconveniente y mañana el Pleno, pues será lo mismo".

"En este momento nuestra situación es la que es y estamos afianzando la confianza" y "trabajando muy bien", pero "vamos a andar y ver", ha añadido Catalá.

Preguntada si descarta que Vox entre en el gobierno local, ha respondido que "hacer ese ejercicio es muy poco realista".

"Vamos a ir viendo cómo se integran los equipos, cómo van trabajando los equipos y cómo se va afianzando la confianza y ya veremos", ha reiterado, al tiempo que ha insistido en que, "de momento, estamos como socio preferente y equipo de gobierno".