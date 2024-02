El PSPV renuncia al control parlamentario para ofrecer a Mazón todo su apoyo para ayudar a las víctimas del incendio

El sindico del PSPV en Les Corts Valencianes, José Muñoz, ha anunciado hoy que renunciaba al control al presidente de la Generalitat para ofrecer todo el apoyo del grupo socialista en la ayuda a las víctimas del incendio de Campanar.

Muñoz ha dicho que hoy es día de reflexionar sobre el crecimiento urbanístico descontrolado, o "cómo nos comportamos los políticos en el ejercicio del cargo, no vamos a negar su legitimidad, solo le pedimos que sea justo con los ciudadanos que no le han votado". Muñoz le ha recordado que "nosotros le hemos apoyado en las cuestiones de Estado, sin reciprocidad por su parte muchas veces". Ha recordado que "en otras ocasiones hemos tendido la mano, como en el accidente de Metro, cuya gestión dejó mucho que desear", y ha pedido que "honremos a las víctimas que lo han perdido todo de la noche a la mañana". Para el socialista "en momentos como estos son necesarios unos servicios públicos eficientes, que se pagan con impuestos, y que posibilitó el alojamiento inmediato con el procedimiento de tanteo y retracto, que creo que hoy ustedes no recurrirían al Constitucional".

José Muñoz, síndico del PSPV Corts Valencianes

Ha ofrecido un gran pacto por las emergencias. "No es un cheque en blanco, es un ofrecimiento sincero para un debate sincero que dé respuesta lo que nos piden los ciudadanos, que saquemos las emergencias de la trifulca política".

El presidente, Carlos Mazón, ha respondido a la invitación con el agradecimiento hacia el grupo socialista y al Gobierno de España. Le ha aceptado el guante "porque vengo ofreciendo guantes por encima de la trifulca política desde el comienzo de la legislatura".

El presidente, Carlos Mazón Corts Valencianes

No somos ariete contra el Gobierno de España, ha dicho. "Hemos colaborado con el gobierno de España para enviar agua a Cataluña, o buscar con la ministra Ribera una solución al problema del agua, o la ampliación del Puerto".

Ha anunciado que "hoy, las primeras víctimas se han encontrado en su cuenta corriente las ayudas de urgencia. Ya no tenemos más camino que estar a la altura de las circunstancias".

Compromís pide una comisión de estudio, no de investigación

Por su parte, el síndico de Compromís, Joan Baldoví ha propuesto una comisión de estudio, "no de investigación", para evitar nuevas tragedias. Y ha hecho hincapié en que todos los servicios públicos que actuaron se pagan con impuestos de todos. Esta ha sido la pregunta de Compromís en la sesión de control al presidente, cuál es la opinión del presidente sobre los servicios públicos.

Mazón ha dicho que su propuesta es similar al ofrecimiento del PSPV y también se lo agradecido.

En la repregunta, Baldovi ha recordado las declaraciones que desde el PP y Vox se hizo contra la Ley de Tanteo y Retracto que permitió comprar el edificio de Safranar donde se han alojado las víctimas del incendio. Y ha patinado sonoramente al decir que la alcaldesa Catalá ha aprovechado para hacerse fotos, lo que ha supuesto la protesta de la Cámara. Mazón ha dicho que no iba a entrar en el barro político en un día como hoy y ha renunciado al turno de respuesta.

Joan Baldoví, portavoz de Compromís Corts Valencianes

Esta desafortunada alusión a las fotografías en la tragedia ha sido repetida en la repregunta por la diputada de Compromís, María José Calabuig.

En su turno de pregunta, el síndico de Vox, José María Llanos, ha elogiado el esfuerzo de todos los que arriesgaron su vida por salvar a las víctimas del incendio, destacando al conserje de la finca, y ha pedido al presidente que el Consell siga estando a la altura para que las víctimas puedan volver a su vida cotidiana, al igual que ha estado a la altura en la gestión de la catástrofe.

El presidente Mazón ha repasado todas las ayudas que ha desplegado la administración valenciana, "bajo el liderazgo administrativo y humano del Ayuntamiento de Valencia".