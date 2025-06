¿A qué suena el Roig Arena de Valencia?

¿A qué sonará el Roig Arena, el futuro recinto de conciertos de Valencia, impulsado por el empresario Juan Roig? O, también, ¿cómo lo hará? E, incluso, ¿molestará a los vecinos del entorno? Ante estos interrogantes y, sobre todo, su inminente apertura, el espacio ha querido demostrar cómo será la experiencia en el espacio, tanto dentro como fuera. Y lo cierto es que en el interior el sonido es muy bueno y, ya en las inmediaciones, cualquiera diría que allí se está llevando a cabo una actuación para miles de personas.

La respuesta a esos interrogantes es que el Roig Arena suena a buena música. O a buen sonido. Porque aunque faltan algunos retoques (como instalar puertas en los acceso), los responsables del recinto han mostrado a los medios de comunicación cómo será la experiencia en el Roig Arena. Y ese sonido, que podrá llegar hasta los 104 decibelios, no molesta a los vecinos. Eso está siendo muy cuidado, y medido, por los responsables del gran auditorio.

En la prueba realizada "in situ" este miércoles se han vivido varios escenarios. El primero de ellos ha sido simular un concierto en la sala principal que tiene un aforo para más de 18.000 personas. Allí, esos 104 decibelios suenan muy bien. Se ha buscado una acústica óptima para el disfrute de los asistentes. Pero fuera del recinto, no se oye nada. Esa es la intención, que los residentes de la zona no sufran el ruido como ocurre con otros espacios que acogen grandes citas.

De igual forma se escucha en el auditorio, un enclave más reducido para unas 2.000 personas que también tiene un equipo de sonido muy potente. Y, además, si dos conciertos se realizan de forma simultánea en ambos espacios, la música no se mezcla. Ese ha sido otro de los escenarios que los responsables del Roig Arena han mostrado a los medios de comunicación. Si hay dos citas paralelas en el recinto, tampoco suena fuera.

Todo ello es el resultado de un proyecto cuidado para el complejo. Tanto es así que se han medido los decibelios en el exterior y apenas superaban los 50.

¿Cómo se ha conseguido? Lo ha explicado el director de Tecnología del Roig Arena, Paül Mollà, que ha relatado cómo se ha utilizado un aislamiento acústico formado por un panel de más de un metro de grosor, en el que se introducen unas 20 capas que sirven, además, para mejorar el sonido de los conciertos. El responsable de este sistema es la empresa valenciana Dass Audio.

La fecha para la apertura del Roig Arena ya está marcada en rojo en la agenda de muchos valencianos: Será el 6 de septiembre y lo hará con un homenaje a un valenciano universal, Nino Bravo, gracias al espectáculo "Bravo, Nino". La cita reunirá a grandes nombres de la música española como David Bisbal, Marta Sánchez, Malí, Pablo López, Niña Pastori... y otros tantos cantantes que rendirán tributo al intérprete valenciano. Pero después llegarán muchos más. Es más, este miércoles se ha conocido que el Roig Arena acogerá la gira europea del conocido cantante de reguetón Anuel AA.

Así será el Roig Arena

El Roig Arena será el futuro gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de Valencia, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de más de 280 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena, que comenzará a operar en septiembre de 2025, tendrá una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.

Asimismo, la oferta gastronómica será otro de los atractivos del recinto. El próximo mes de septiembre, incorporará un restaurante de cocina valenciana, un ultramarinos y un gastromercado con seis propuestas culinarias distintas. La restauración funcionará los 365 días del año y será gestionada por la sociedad Arena Food & Beverage, formada por Valencia 5 Estrellas y Miguel Martí Gastronomía.