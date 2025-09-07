Quién es el concejal de Moncada (Valencia) que se enzarzó en una pelea con jóvenes que gritaban contra Pedro Sánchez

Sucedió este sábado pero se ha viralizado este domingo. Un concejal del PSOE de Moncada (Valencia) acabó en mitad de una pelea con jóvenes en plenas fiestas locales. El edil se encontraba en el escenario de las festividades cuando un nutrido grupo de jóvenes empezó a gritar insultos contra Pedro Sánchez. En ese momento, según el vídeo que se ha difundido este domingo en redes sociales y ha publicado el Levante-EMV, se aprecia cómo el edil salta del escenario y acaba en mitad de un tumulto con todos esos jóvenes.

El concejal involucrado es Martín Pérez Aranda y es el responsable de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento del municipio valenciano. Por su parte, el edil asegura que se resbaló del escenario y que su intención original era poner fin a una pelea que se estaba dando ya en plena celebración del festival Moncadance, uno de los eventos programados en las fiestas del municipio. Sin embargo, los jóvenes, también según recogen diversos medios, no estaban protagonizando por el momento ninguna reyerta, y sí estaban lanzando insultos contra Pedro Sánchez.

Lo que sí se aprecia en el vídeo es cómo estaban insultando a Martín, llamándole "rojo". Por su parte, Pérez aseguró que aprovechó su experiencia como voluntario de Protección Civil en grandes eventos para tratar de poner fin a una reyerta que, según testigos del altercado, no se estaba produciendo. Además, el edil asegura que varios de los jóvenes ya se habían subido previamente al escenario y hubo que echarlos. También que los jóvenes gritaron tanto "Pedro Sánchez, hijo de puta" como "Mazón, dimisión". "No me gusta que las fiestas de pueblo sirvan para este tipo de cosas", ha remachado el concejal.

El suceso no ha pasado desapercibido por el resto del arco político del pleno municipal de Moncada. La portavoz del PP en el municipio, Marga Benlloch, critica una "agresión cometida por el concejal contra varios menores" y acusa a Martín Aranda de realizar "gestos ofensivos desde el escenario". Lo considera un comportamiento "absolutamente inaceptable" por lo que exigen la "dimisión inmediata" del edil. Además, avanzan que pondrán en conocimiento de Fiscalía lo sucedido.

"Un cargo público debe representar con ejemplaridad los valores del respeto, la convivencia y la responsabilidad institucional. La actividad política es absolutamente incompatible con la violencia", señala Benlloch.