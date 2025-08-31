Riesgo extremo de incendios en Valencia y Alicante en el último domingo de agosto

El incendio forestal declarado el sábado mediodía en el municipio valenciano de Benimodo quedó extinguido pasadas las 21.30 de la noche.

Poco antes de las 15.00 horas ya quedaba tan solo un medio aéreo en la extinción del fuego, tras la retirada, gracias a la buena evolución del mismo, de otros dos que se habían movilizado inicialmente, según ha informado el Consorcio provincial de bomberos.

El incendio se declaró a las 12:49 horas y afectó a vegetación e instalaciones de riego, con proximidad a chalés en la zona del Camino del Tossal, si bien pasadas las dos de la tarde ya presentaba una evolución positiva.

El dispositivo de extinción movilizado ha estado compuesto por tres dotaciones de bomberos de Alzira y Silla, un sargento, dos coordinadores forestales y dos brigadas forestales Brifo del Consorcio, dos unidades de bomberos forestales y un medio aéreo de la Generalitat.

El Centro de Coordinación de Emergencias había establecido la situación 1 del Plan de Incendios Forestales, que se declara cuando un incendio puede afectar en su evolución gravemente a bienes forestales y afectar levemente a la población y a bienes de naturaleza no forestal, y puede requerir para su extinción la incorporación de medios extraordinarios.

Sin embargo, los servicios de extinción no bajan la guardia. Emergencias ha decretado riesgo extremo de incendios en la provincia de Valencia y Alicante y alto en Castellón. Las altas temperaturas son uno de los motivos.