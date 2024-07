Salomé Pradas dice que, como jurista, ser consellera de Justicia es "un regalo de Mazón"

La nueva consellera de Justicia, Salomé Pradas, ha dicho que "como jurista, estoy feliz de trabajar por una justicia moderna y unas emergencia efectivas". Ha dicho que trabajará "codo con codo con todo el sector jurídico y también con el sector de las emergencias y las fuerzas y cuerpos de seguridad".

Ha relatado que el presidente Mazón "me lo dijo personalmente, no me lo esperaba, pero del presidente Mazón te puedes esperar siempre cosas de estas".

Pradas ha señalado que "parece ser que ya estaba en la cabeza del presidente hace una año para ser consellera de Justicia", algo que Mazón ha confirmado unos minutos antes en rueda de prensa en la que ha dicho que pensó en ella al formar el primer gobierno pero que luego hubo un pacto con Vox y la cartera fue a parar a una persona designada por la formación ultra.

"Ir al área de Justicia para una persona que ha ejercido la abogacía muchos años es un auténtico honor", ha comentado Pradas.

Sobre su sucesor, Vicente Martínez Muz en Medio Ambiente ha dicho que "somos un equipo, estoy muy contenta" y que "no puede haber un conseller de Medio Ambiente mejor" y ha recordado que ya han trabajado juntos cuando estaba en el Senado.

Sobre las emergencias en la llegada del verano que ya está aquí ha dicho que "estaremos al pie del cañón, la sequia es un gran problema, y trabajaré la primera por la salvaguarda del patrimonio natural que conozco muy de cerca. Conozco bien a nuestros bomberos y personal de emergencia y me pongo a trabajar desde el primer día en la salvaguarda de nuestro patrimonio natural".