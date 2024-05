Sánchez y Ribera arrancan su campaña para las europeas en Valencia, sin Valencia

Se podría haber pensado que el PSOE había elegido la ciudad de Valencia para abrir su campaña para las elecciones europeas con el objetivo de fortalecer la imagen de su recién estrenada secretaria general en la Comunitat, Diana Morant, o por ser uno de los principales bastiones electorales del partido en España. También podría haber sido por tratarse de la tercera economía más potente del país, o incluso por estar gobernada por una coalición PP-Vox, contra la que lucha la izquierda.

Pero lo cierto es que, tras el mitin de apertura de campaña celebrado esta tarde en el recinto cultural de La Rambleta, sigue siendo una incógnita la razón por la que se ha elegido esta ciudad, ya que, salvo alguna referencia al Gobierno de Carlos Mazón con Vox, y algún vaticinio animoso sobre que Morant «va a ser la próxima presidenta de la Generalitat valenciana», las menciones a la región han sido prácticamente inexistentes.

Palestina, la victoria en las elecciones de Cataluña, la guerra de Ucrania, la pandemia, e incluso ETA, han sido los asuntos más frecuentes en los discursos del expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, la ministra para la Transición Ecológica y número uno en las listas para el Parlamento Europeo, Teresa Ribera, y el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Este último, ha aprovechado el acto para defender la aprobación por parte de su Gobierno del estado de Palestina, recordando que tantos otros países lo han hecho, e incluso lo ha validado las Naciones Unidas, y para realizar un repaso de los últimos indicadores económicos que juegan a su favor, como el hecho de que haya 21 millones de personas cotizando a la seguridad social en España, o que el PIB creció el año pasado por encima de la media europea.

En el caso de la ministra la ausencia de referencias a la Comunitat Valenciana es mucho más llamativa e importante, puesto que una de las polémicas más encarnizadas de la última semana la ha protagonizado precisamente su Ministerio, después de que la Generalitat les acusara de no remitir los 20 hectómetros cúbicos de caudal ecológico a l’Albufera de Valencia. Ni una mención a este asunto, a pesar de que desde la Conselleria se ha insistido en que este agua no ha llegado y en que la conducción necesaria para asegurarse de su desembalse es responsabilidad del Ministerio.

Nada al respecto, aunque l'Albufera sea uno de los espacios más preciados para los valencianos, y espacio natural protegido. Ribera se ha limitado a recordar que la ciudad de Valencia ostenta este año la Capitalidad Verde europea, gracias, según ha dicho, al trabajo realizado por Sandra Gómez, número 14 en las listas europeas, mientras ocupó la vicealcaldía de Valencia.

Solo Morant, obviamente, se ha detenido un poco más en cuestiones valencianas. La secretaria general del PSPV ha criticado que el vicepresidente del Consell, Vicente Barrera (Vox) estuviera en primera fila aplaudiendo al presidente de Argentina, Javier Milei, el pasado fin de semana, y que quiera ponerle el nombre de un general franquista a una ruta senderista. "No se lo vamos a permitir. Tampoco les vamos a permitir que deroguen los derechos de las víctimas del franquismo y de la dictaudra. Van a tener enfrente a los orgulloso nietos de los que perdieron la guerra defendiendo la libertad y la democracia".

Retroceso de la ultraderecha

Sánchez ha pedido el apoyo para su partido en las elecciones europeas del 9 de junio para que "no retroceda Europa sino la coalición reaccionaria de PP y Vox en España y en Europa".

En su intervención en el mitin de arranque de la campaña electoral celebrado en València, Sánchez ha dicho que en el debate del miércoles la candidata del PP, Dolors Montserrat, no aclaró si van a pactar o no con la "ultraderecha".

"Si no han aclarado si va a haber o no un pacto con la ultraderecha, tienen claro que lo van a hacer. Por eso pido el apoyo al PSOE, para que no retoceda Europa sino la coalición reaccionaria de PP y Vox en España y Europa, empezando por la Comunidad Valenciana", ha dicho en el acto, en el que han participado también la candidata del PSOE para las europeas, Teresa Ribera, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y la líder del PSOE en la Comunidad Valenciana, Diana Morant.

Además, Sánchez ha comentado que "no hay color" y que prefiere "la Europa de Borrell, Calviño, Ribera. No la de Aznar, Feijóo, Ayuso o Abascal". "Por eso tenemos que salir ganar las elecciones el 9 de junio", ha añadido.