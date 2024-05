El "sirio" de la causa Erial no aclara por qué le dio a Benavent los papeles que inculpan a Zaplana

Imad Al Naddaf Yaloud, más conocido como "el sirio", al parecer agente del CNI que presuntamente habría encontrado en un piso que antes fue de Zaplana, los papeles con la "hoja de ruta" para el cobro de comisiones en la adjudicación de los parques eólicos, ha prestado hoy declaración en la vista que se sigue por la causa Erial en la que está imputado el expresidente Zaplana y trece personas más.

Si ya de por sí el hallazgo de los papeles junto a la caja fuerte del piso que habitó anteriormente Zaplana es confuso, la declaración del que hoy ha negado ser agente del CNI, no ha arrojado más luz sobre el asunto.

Imad no ha sabido explicar por qué le dio esos papeles a Marcos Benavent, el autodenominado "yonki del dinero". Solo ha dicho que lo conocía porque, como representante de la comunidad árabe, acudía a actos que organizaba la Generalitat y el Ayuntamiento y allí coincidía con Benavent.

Tampoco ha sabido concretar si los papeles eran originales o fotocopias: "no soy experto". Tampoco ha aclarado qué le extrañó de los mismos: "ponía cosas de años pasados". Ha descrito que cuando se los dio a Benavent "se alteró un poco pero enseguida dijo que podían ser falsos" y entonces le dije que "los tirara él".

Años más tarde, en 2016, Benavent volvió a conectar con él para ver si tenía más papeles, algo que "el sirio" ha negado.

Ha explicado que "en la entrada de la habitación principal, detrás de la puerta, hay una puerta pequeña, se abre y hay una caja fuerte y en la parte derecha hay un hueco pequeño y ahí estaban los documentos doblados".

Ha dicho que tardó casi un año en hallar los documentos y que no se los dio al propietario del piso con el argumento peregrino de que "como era notario, no podían ser suyos unos documentos con tachones". El testigo ha dicho que él no hizo reforma en el piso, "solo metí los muebles, el propietario ya había hecho una pequeña reforma"; y que no había nada más en el piso que pudiera ser de un propietario anterior, tan solo los citados documentos.

Además, el propietario del piso nunca le dijo que detrás de la puerta había una caja fuerte. La misma estaba vacía y con las llaves puestas.

También ha referido que la Guardia Civil se entrevistó con él en el patio de su casa y le pidieron que fuera al cuartel a prestar declaración, algo a lo que se negó porque no sabían quienes eran: "no había una orden judicial".

A pesar de ello, ha dicho que sí que mantiene relación con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "cuando vienen a preguntarme algo de la comunidad árabe, con cierta frecuencia".

Imad Al Naddaf vive en España desde los años 80 y ha dicho ser empresario.

Por otra parte, otro testigo, conserje del piso de la calle Núñez de Balboa, en Madrid, que tanto Joaquín Barceló como Eduardo Zaplana se atribuyen recíprocamente la propiedad, ha declarado que conocía a Joaquín Barceló porque en una ocasión se identificó como el dueño del piso. Y que nunca vio a Eduardo Zaplana: "si los vecinos no quieren que yo los vea, pueden pasar meses sin verlos, si entran y salen por el garaje".