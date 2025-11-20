Sol y algunas heladas para un jueves frío en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana registrará este jueves cielo poco nuboso en general, con intervalos nubosos por la mañana en el tercio norte, temperaturas mínimas en ligero ascenso en el tercio norte y en ligero descenso en el resto y máximas en descenso, informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además el viento de hoy soplará moderado del noroeste en el tercio norte y flojo en el resto y será ocasionalmente fuerte y con rachas muy fuertes en el norte de Castellón la primera mitad del día.

Para el viernes, sigue el cielo poco nuboso en general, con intervalos nubosos de madrugada en el interior del norte de Castellón, donde habrá baja probabilidad de precipitaciones débiles en forma de nieve.

La temperaturas irán en descenso y habrá heladas débiles en el interior. Mientras que el viento será moderado del noroeste, con probabilidad de rachas muy fuertes en el norte de Castellón.

Las temperaturas extremas de las tres capitales de provincia en las últimas veinticuatro horas han sido las siguientes: Castellón 7,7 y 17,5 grados; Valencia 8,8 y 18,6 grados; y Alicante 10,6 y 21,8 grados.