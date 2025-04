Las tiendas de productos del Este unen a rusos y ucranianos

Las guerras no siempre tienen su efecto violento más allá de los campos de batalla en los lugares de conflicto. Las sociedades cuando viven a larga distancia de donde se cuecen, no suelen, salvo excepciones, llevarse los odios y disputas a sus nuevos lugares de residencia y he aquí un claro ejemplo.

El pasado septiembre abría sus puertas una tienda de productos del Este de Europa, por no llamarla de productos rusos de alimentación, en la que coinciden y se cruzan con la cesta bajo el brazo, ucranianos, rusos, bielorrusos, lituanos y otros eslavos residentes en Valencia y en otras localidades. La tienda lleva por nombre, Beluga y consigue que sus clientes firmen la paz por lo menos mientras permanecen en el establecimiento, en donde no faltan muchos valencianos que se están aficionando o ya lo eran a esas delicatessen llegadas del frío.

Nos cuenta Oleg Petrov, el propietario del establecimiento, que sus clientes vienen a reencontrarse con aquellos manjares que añoran de su tierra desde que salieron de sus países. Nadie se mete con nadie e incluso se dan casos de amigos que en sus países estarían en diferentes trincheras. No es fácil encontrar caviar rojo y negro del caspio, arenques encurtidos o fermentados, el salmón salvaje ahumado, los embutidos del cerdo y las cervezas rubias y negras, los cavas o como les llamen allí a los espumosos y los mejores vodkas y con más grados, como el Stolichnaya, el Russian Standard o el Beluga que da nombre al establecimiento. Todo auténtico e importado.

El caviar es la estrella de la tienda MAP

Oleg es un ciudadano ruso que llegó a Calpe, en la Comunidad Valenciana hace unos cuantos años, atraído por el negocio inmobiliario, por el sol, por el clima y por la gastronomía, como tantos eslavos que se han ido afincando entre nosotros, pero la crisis del ladrillo truncó sus planes y se vio obligado a reinventarse. Fue entonces cuando tuvo la idea de dedicarse a acercar esos alimentos gourmet de su tierra que tanto se echan de menos cuando vives lejos, convirtiéndose en importador de esos productos que identifican su gastronomía en todo el mundo. De ahí viene la tienda recién inaugurada,

¿Cuál es el producto que más se vende. El más apreciado por los clientes?

Sin lugar dudas el caviar está por encima de todo lo demás. Tenemos más de 35 variedades y el mejor, el de esturión Beluga, probablemente el mejor

del mundo. También se llevan muchos ahumados, el salmón, la caballa o el arenque. Todo lo que vendemos son productos importados de países del Este de Europa.

¿Alguien habla de la guerra cuando se juntan en la tienda o no cruza la puerta?

Aquí no entran las disputas y me consta que fuera de aquí, muchos de los clientes con diferentes pasaportes, se llevan bien y hasta quedan para degustar lo que compran sin roces ni malos rollos, afirma el propietario.

Oleg y los empleados de la tienda, ubicada en la calle Alboraya, evitan mencionar a sus clientes por sus nacionalidades. Hablan de ellos como los habitantes de la ex Unión Soviética. Englobándolos a todos, afirma, se evitan posibles conflictos y que se enciendan chispas nacionalistas.

Es inevitable recordar que lituanos, rusos, bielorrusos, georgianos, ucranianos…, tienen una herencia compartida que les une tanto como les separa y que se cuentan por millones los ciudadanos de aquella URSS comunista que han salido de sus países para vivir una mejor vida. La Comunidad Valenciana es uno de los destinos favoritos dentro de Europa.

Una joven degusta el caviar y las ostras MAP

Las tradiciones, la cocina, la religión y las costumbres nacionales, ¿viajan en la maleta de los emigrantes que vienen al sur?

Lo estamos comprobando en el día a día. Nuestros clientes comerán paella y los platos mediterráneos, desde luego, pero guardan en sus despensas y en sus corazones, los sabores y los olores de aquellos manjares que les evocan la gastronomía de sus regiones, las fiestas con sus familias y las experiencias más sabrosas de años pasados.

Según un informe de mayo de 2024, solo en la ciudad de Valencia había entonces 7.972 ucranianos y 5.993 rusos empadronados, mientras que la Comunidad Valenciana es un destino preferente para los ciudadanos que salen de sus países en el Este de Europa. Las tiendas con selectos productos de sus países se van multiplicando por la geografía valenciana.

¡Salud!, o quizás mejor, 'Nasdrovia !