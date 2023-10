Valencia Digital Summit bate récords de participación con 12.000 asistentes

La sexta edición de Valencia Digital Summit ha vuelto a superar las expectativas y ha reunido a 12.000 profesionales de 91 países distintos. Se trata de unas cifras que baten récord de participación internacional por segundo año consecutivo.

Valencia Digital Summit apuesta por consolidar el ecosistema innovador valenciano y llevarlo al siguiente nivel promoviendo la transformación de las empresas emergentes en «scale ups» competitivas. El evento tecnológico internacional, organizado por Startup Valencia, que se celebra entre ayer y hoy en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, cuenta con la participación de líderes y gurús tecnológicos de todo el mundo que, a través de ponencias y paneles de debate, compartirán sus experiencias que inspirarán para crecer y construir un futuro mejor («Building the Good Future»).

Gran parte de las ponencias desarrolladas a lo largo de la mañana abordaron ayer las claves para afrontar retos de escalado internacional y crecimiento. En «The DNA of Unicorn Leader» el presidente de Startup Valencia, Juan Luis Hortelano, analizó junto a Ann Hiatt, con más de 15 años de experiencia en Silicon Valley como Executive Business partner de Jeff Bezos (fundador y CEO de Amazon) y de Eric Schmidt (CEO/executive chairman de Google), las habilidades y aptitudes que un líder puede adoptar para aumentar su impacto y trayectoria. También sobre unicornios versó la ponencia de Felipe Peñacoba, que narró la historia de éxito de Revolut.

Una transición, de los inicios al éxito, que también analizaron Anamaria Meshkurti (Unorthodox Ventures), Juan González (Armilar Venture Partners) y Nikolas Mastroyiannopoulos (W11 Ventures) en el panel «From Seed to Success: Navigating Early Stage Tech Investments in Startups» y que retomaron por la tarde Adria Cortes de Amphora Logistics y Francisco Tormo de Singularu Trendy Jewels en «Winning Strategies».

CEOs de empresas internacionales, como Ángel Alberich de Quibim y Francisco Benedito de ClimateTrade compartieron su experiencia sobre los desafíos y oportunidades de expandir sus operaciones en los Estados Unidos en el panel «¿Cómo escalar su empresa en EE. UU.?», celebrado en el Innovation Stage by Banco Santander, Diamond Sponsor de VDS2023. En esta línea también versó la mesa «El ecosistema y las estrategias de inversión en el mercado de EE. UU. y LATAM», donde se ofrecieron tendencias clave, consideraciones regulatorias y estrategias exitosas para navegar por los ecosistemas de inversión al otro lado del Atlántico.

Además, Valencia Digital Summit acogió la sesión «New Referents in The Ecosystem. Premios EmprendeXXI Investors Day & Kick Off New Edition» en la que tuvo lugar el «Investors Day Premios EmprendeXXI». CaixaBank y Enisa organizan estos premios para identificar y acompañar a las startups más innovadoras de España y Portugal. En esta sesión las startups ganadoras y finalistas de anteriores ediciones –Hotelverse, Arkadia Space, Iberbox y Libeen Smart Housing– presentaron sus proyectos ante inversores y se anunciaron las novedades de la 17ª edición de Premios EmprendeXXI.

Inauguración institucional

Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, María José Catalá, alcaldesa de Valencia y Vicente Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, participaron en la inauguración institucional de VDS2023 que tuvo lugar a mediodía en el escenario principal.

Los tres representantes institucionales coincidieron en destacar cómo el evento ha posicionado la ciudad como referente de innovación y de la celebración de encuentros tecnológicos y señalaron que es un orgullo albergarlo.

Horas antes Juan Luis Hortelano daba la bienvenida al evento poniendo el valor el papel de VDS para potenciar que la Comunidad Valenciana lidere la transformación social y económica que se está dando.

Movilidad y puertos

Dentro de Valencia Digital Summit se celebran eventos temáticos sobre sectores estratégicos de la economía valenciana. Es el caso de SMV, organizado por AVIA en el seno del Mobility Innovation Valencia -área de innovación del Clúster de Automoción y movilidad de la Comunitat Valenciana-. Este evento reunió a todo el ecosistema innovador en materia de movilidad inteligente y sostenible.

También Opentop celebra en el marco de VDS2023 el Port Entrepreneurship International Congress. A lo largo de la mañana, este foro desarrolló ponencias y debates donde se analizaron los retos y oportunidades actuales del sector logístico portuario, se debatió sobre la innovación en el sector o la economía azul y se analizaron casos de éxito y estrategias de actores relevantes del sector para crecer de la mano del ecosistema emprendedor, como el de i4sea.

Por la tarde, Antonio Torregrosa, director general de la Fundación Valenciaport, expuso las conclusiones del congreso y la hoja de ruta para fomentar la innovación en el sector.

Competición internacional

Las 10 startups finalistas de la competición internacional de startups de VDS2023 tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos en el escenario principal del evento.

Un jurado compuesto por inversores de alto nivel y líderes de corporaciones internacionales serán los encargados de elegir a las ganadoras de la categoría Seed y Growth. Los ganadores se darán a conocer hoy durante la ceremonia de clausura.

Cafler, Quantic Brains, Autoscriber, Legitify, Ender Turing, Spendbase, Welii, Zim Connections, Beynex y Bridgewise son las 10 startups finalistas. Estas empresas innovadoras y tecnológicas han sido elegidas entre una primera selección de 50 startups de entre las más de 600 candidaturas presentadas de 48 países distintos. Hoy viernes 27 de octubre, continúa el programa de ponencias.