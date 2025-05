Valencia presenta a Costas tres posibles ubicaciones para el monumento a Sorolla, en el Cabanyal

El Ayuntamiento de València ha presentado hoy la documentación para la reconstrucción del antiguo Monumento a Sorolla a Demarcación de Costas y al Ministerio para la Transición Ecológica. El Consistorio ha elevado una consulta sobre la viabilidad de los tres emplazamientos propuestos y sobre los condicionantes administrativos que se exigirían para cada uno de ellos, con carácter previo a la redacción del proyecto de reconstrucción y a la solicitud de concesión para la ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre, regulada en los artículos 85 y siguientes del Reglamento General de Costas. València da, así, un nuevo paso en la recuperación de un conjunto escultórico de gran relevancia histórica, patrimonial y sentimental para la ciudad, así como en el cumplimiento de la voluntad expresada por Sorolla unos pocos años antes de su muerte: ser homenajeado junto al mar.

“Desde el Gobierno municipal, queremos recuperar un bien con un elevado valor simbólico e identitario y parte destacada de la memoria colectiva de todos los valencianos, así como revitalizar la conexión cultural y emocional entre la ciudad de València y su litoral, devolviendo al barrio de El Cabanyal-Canyamelar un elemento emblemático de su identidad”, ha declarado el concejal de Cultura, José Luís Moreno. “Una acción que busca la restitución patrimonial de este hito en su emplazamiento original, en la Playa del Cabanyal, y que, sin lugar a dudas, contribuirá a embellecer y mejorar la calidad de este icónico enclave natural y urbano. Y todo ello respetando de forma escrupulosa el medio ambiente costero, armonizando su necesaria y obligada protección con la preservación de nuestro patrimonio histórico, del que el antiguo Monumento a Sorolla es un claro exponente”.

“Con esta iniciativa, damos respuesta, además, a una aspiración social histórica, ampliamente consensuada y compartida por los descendientes de Sorolla y por numerosas entidades y personalidades del mundo del arte, de la cultura y de la arquitectura”. Como ha recalcado José Luís Moreno, “a diferencia de las veces anteriores, ahora ya conocemos el número exacto de piezas originales que se conservan del antiguo Monumento a Sorolla (119) y se ha acreditado la procedencia y la autenticidad de las mismas tras el inventario y la catalogación realizados por el arquitecto Javier Hidalgo Mora, por encargo del Ayuntamiento de València, lo que aporta nuevos argumentos y permite efectuar la reconstrucción del citado conjunto monumental mediante anastilosis, siendo el lugar idóneo para ello el mismo espacio (o lo más cerca de él) en el que éste estuvo ubicado durante casi 25 años.

En concreto, el Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico plantea tres posibles localizaciones para la recuperación del conjunto escultórico, todas ellas dentro del Dominio Público Marítimo-Terrestre y cercanas al espacio que ocupaba el monumento antes de su destrucción por la riada de 1957, tanto en la arena como sobre el paseo marítimo. Considerando que la tramitación de la concesión y el contenido del proyecto básico que es necesario para obtener la autorización pueden ser distintos en función de la ubicación exacta seleccionada y de que, dependiendo de dicha localización, puede ser necesario someter el proyecto a procedimientos urbanísticos o ambientales previos, al otorgamiento de alguna concesión o permiso, y/ o a la aprobación por algún órgano específico, se ha considerado necesario realizar la presente consulta al Ministerio para la Transición Ecológica.

Tras estudiar las ventajas y los inconvenientes de cada una de las alternativas desde diferentes puntos de vista (histórico, cultural, patrimonial, del territorio y del paisaje, urbanístico, constructivo y normativo), los técnicos del Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico abogan por la reconstrucción del primitivo monumento en su emplazamiento original, en el tramo de la Playa del Cabanyal comprendido entre las antiguas Termas Victoria y el Asilo de Nuestra Señora del Carmen, sobre la arena y mirando al Mar Mediterráneo (alternativa 1), al estar íntimamente ligada a éste la historia del monumento (y la producción artística de Sorolla) y al perder su sentido fuera del lugar en el que fue proyectado y construido.

El Servicio de Patrimonio Histórico estima que la reconstrucción del antiguo Monumento a Sorolla sobre la arena no tendría efectos significativos sobre el medio ambiente ni sobre la dinámica litoral, al tratarse de un conjunto escultórico completamente permeable y al pretender instalarse sobre una playa urbana altamente transformada respecto a su estado natural, con infraestructuras como el paseo marítimo y diversos establecimientos hosteleros, y, por ende, dotada con todos los servicios necesarios. A mayor abundamiento, el notable aumento registrado en las últimas décadas en la anchura de la Playa del Cabanyal favorece que éste se pueda recuperar con garantías y seguridad. La reconstrucción del primitivo monumento en el emplazamiento propuesto estaría aproximadamente 40 metros más alejado de la línea de costa que en sus orígenes, no planteando, pues, alteración alguna con respecto a las condiciones en las que se encuentra actualmente la playa.

Alternativas propuestas

Como se ha dicho, la alternativa 1 plantea la reconstrucción del monumento en el tramo de la Playa del Cabanyal comprendido entre las antiguas Termas Victoria y el Asilo de Nuestra Señora del Carmen, en la arena y mirando al mar. Desde el punto de vista cultural, histórico y patrimonial, es la más adecuada, al ser la más fiel y respetuosa con la voluntad del “maestro de la luz”. La recuperación del conjunto escultórico en la arena no supondría la modificación del límite del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) y, por tanto, no tendría ninguna influencia destacable sobre el mismo. Además, tendría el mismo efecto que si se construyera en cualquier otra parte del DPMT, ya que el tipo de suelo es exactamente el mismo en la arena y en el paseo marítimo, tal y como se justifica en el anteproyecto que se incluye en la documentación. Únicamente habría que desplazar unos metros las pistas de voleibol que existen en ese punto, gestionadas por el Ayuntamiento.

La alternativa 2 propone la recuperación del monumento en un saliente circular del paseo marítimo, cerca de su emplazamiento original. Desde el punto de vista patrimonial, este lugar no sería tan idóneo como el de la alternativa 1, al no situarse en la misma arena ni ser independiente del paseo marítimo. A pesar de ello, por su cercanía a la ubicación original, podría considerarse también una opción válida. No obstante, habría que rediseñar el referido saliente para ajustar la superficie del mismo al tamaño del conjunto escultórico, así como adaptar la línea de ribera del mar a la planta del monumento. Aunque se trate de un ajuste prácticamente insignificante con respecto a la totalidad del paseo y de la playa (unos 50 m2), éste tendría un impacto negativo sobre el DPMT. Asimismo, obligaría a reordenar el paseo en esa área, para seguir facilitando la circulación peatonal, por lo que seguramente requeriría una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana.

Por su parte, la alternativa 3 supone la reconstrucción del antiguo Monumento a Sorolla en la explanada existente a la altura del Hospital Malvarrosa. A diferencia de las alternativas 1 y 2, esta ubicación sería la menos adecuada desde el punto de vista histórico, cultural y patrimonial, al quedar más alejada del emplazamiento original del primitivo monumento. En cambio, la ejecución del conjunto escultórico no tendría un impacto negativo destacable ni en el medio ambiente ni en el DPMT, donde ya existen otras construcciones similares. Asimismo, al situarse en el paseo marítimo, sobre una explanada sin uso específico, no sería necesario modificar ni reordenar el mismo y, por tanto, no requeriría de ninguna tramitación urbanística como pudiera ser una modificación del PGOU. Por último, desde el punto de vista constructivo, la afectación sería la misma que en las alternativas 1 y 2, al ser común la geología y geotecnia (arenas flojas y muy flojas) en toda la zona.