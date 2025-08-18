Alfafar confirma la demolición del colegio Orba y comienza a vaciarlo

El Ayuntamiento de Alfafar ha celebrado un encuentro con la Conselleria de Educación, la dirección facultativa encargada de la redacción del proyecto y la empresa adjudicataria de las obras para coordinar el inicio en las próximas semanas de la demolición del colegio Orba, afectado por la dana.

Según ha informado el Ayuntamiento, la demolición del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Orba responde a la imposibilidad de recuperar las instalaciones tras los daños causados por la riada, "que afectó gravemente a la estructura y a la seguridad del edificio".

A su vez, durante la visita a las instalaciones, las partes implicadas han abordado "cuestiones técnicas fundamentales" para garantizar el desarrollo de los trabajo.

El consistorio ha explicado también que las administraciones se han coordinado en busca de la mejor solución, así como han priorizado la seguridad de la comunidad educativa y la continuidad del servicio escolar en otras dependencias municipales y centros de la localidad.

Entre ellas se ha verificado que las acometidas de luz, agua y otros suministros están dadas de baja, con el objetivo de evitar cualquier riesgo durante la ejecución de la demolición.

Además, desde el Ayuntamiento se asegura que la próxima semana comenzarán algunos trabajos previos al derribo y estos se prolongarán durante varias más.

Sobre las obras previas, se incluye la limpieza integral de la parcela y la retirada de enseres, mobiliario o residuos, con el fin de "preparar el espacio para la intervención principal, dejar el entorno en condiciones óptimas para la maquinaria pesada".

Este procedimiento escalonado permitirá minimizar molestias y garantizar que todos los procesos se realicen con las medidas de seguridad y las normativas vigentes, añaden las fuentes.

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha afirmado que la demolición es "un paso necesario para poder mirar hacia el futuro y ofrecer al alumnado unas instalaciones modernas, seguras y adaptadas a las necesidades actuales".

"El CEIP Orba ha sido un referente educativo para muchas generaciones en nuestro municipio, pero la dana dejó unas secuelas irreparables en su estructura", ha añadido Adsuara.